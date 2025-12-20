Serie A
In Lazio-Cremonese hanno segnalato fuorigioco su una rimessa dal fondo: l’arbitro chiede scusa

Poco prima dell’ora di gioco di Lazio-Cremonese hanno segnalato fuorigioco su una rimessa dal fondo: l’arbitro Pairetto si accorge subito dell’errore e chiede ‘scusa’.
A cura di Vito Lamorte
Poco prima dell'ora di gioco di Lazio-Cremonese hanno segnalato fuorigioco su una rimessa dal fondo: l'arbitro Pairetto si accorge subito dell'errore e chiede 'scusa'.

Perchè non c'è fuorigioco su rimessa dal fondo?

Nel calcio non si può parlare di fuorigioco su un rinvio dal fondo perché si tratta di una ripresa del gioco da fermo, diversa da un’azione sviluppata in modo dinamico. Il regolamento, infatti, prevede un’esenzione esplicita per alcune situazioni specifiche, proprio per evitare che la squadra che ricomincia l’azione venga penalizzata in modo automatico.

Il calcio di rinvio rientra in un gruppo di tre riprese di gioco – insieme a rimessa laterale e calcio d’angolo – dalle quali un calciatore può ricevere direttamente il pallone anche se si trova oltre la linea difensiva avversaria, senza incorrere in sanzioni.

Simeone tocca il pallone di mano in Torino-Cremonese: perché l'arbitro non dà rigore e il VAR non interviene

La ratio della norma è chiara: consentire una ripartenza fluida e favorire la costruzione dal basso, considerando che il pallone viene giocato da una zona arretrata e in una situazione statica. Proprio per questo, la Regola 11 del Gioco del Calcio stabilisce in modo esplicito che non si commette fuorigioco quando il pallone arriva direttamente da un rinvio dal fondo, da una rimessa laterale o da un calcio d’angolo.

