Comportamento riprovevole quello avuto oggi da buona parte della stampa inglese. In seguito alle raccomandazioni del Governo britannico che consiglia di ai tifosi inglesi di non partire per l'Italia per assistere al match dei quarti di finale di Euro 2020 che vedrà l'Inghilterra affrontare l'Ucraina allo Stadio Olimpico di Roma, anziché scoraggiare i supporter della Nazionale dei Tre Leoni, i principali giornali del Regno Unito hanno deciso di spiegare loro i "trucchi" per aggirare le norme anti-Covid imposte dalle autorità italiane per i visitatori provenienti dalla Gran Bretagna a causa delle preoccupazioni relative alla variante Delta (che sta dilagando tra i sudditi della Regina Elisabetta).

Gli appelli fatti dalle istituzioni inglesi e l'inasprimento delle restrizioni da parte della governance italiana (con tanto avvertimento sul fatto che non verrà fatto nessuno sconto ai trasgressori) avevano lo scopo di scoraggiare la trasferta romana al seguito della Nazionale di Southgate e soprattutto evitare che una potenziale bomba di variante Delta possa deflagrare anche nel nostro Paese.

Dopo quanto vissuto in tutto il mondo nell'ultimo anno e mezzo, dunque nessuno vuole tornare a commettere errori già commessi in passato, quando una partita di calcio o un altro evento ha avuto priorità sulla salute. Nessuno, tranne alcune testate britanniche guidate dal celebre tabloid The Sun che oggi hanno deciso di spiegare ai tifosi inglesi alcuni sotterfugi per eludere le norme anti-Covid vigenti nel nostro Paese e poter così andare allo stadio Olimpico per assistere a Inghilterra-Ucraina.

"I tifosi inglesi banditi da Roma devono conoscere QUESTE scappatoie dalla quarantena prima della resa dei conti con l'Ucraina" titola infatti lo scioccante articolo del Sun che elenca alcuni ‘trucchi' per non essere costretti alla quarantena obbligatoria di cinque giorni all'arrivo in Italia e potersi così recare all'Olimpico ad assistere al match il prossimo sabato 3 luglio.

Ma il The Sun non è stata l'unica testata britannica di rilievo a pubblicare "la guida per aggirare la quarantena" nel nostro Paese senza tenere in alcun modo in considerazione il motivo sanitario per il quale esiste tale restrizione. "I tifosi inglesi che volano a Roma perderanno la partita, ma c'è una scappatoia: andare in macchina" è infatti il titolo che apparso questa mattina sul Mirror. E in tanti poi hanno seguito il loro pessimo esempio.

Visto questa brutta tendenza che si stava sviluppando in Inghilterra, l'Ambasciata italiana a Londra ha ribadito ulteriormente che "essere esenti dalla quarantena in Italia non consentirà in alcun modo l'ingresso allo stadio Olimpico per assistere a Inghilterra-Ucraina". Ricordando anche che "il divieto vale per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni siano stati nel Regno Unito", mentre "allo stadio potrà entrare solo chi è in grado di dimostrare di essere arrivato in Italia almeno 6 giorni prima, di essersi auto-isolato in quarantena per 5 giorni e di essersi sottoposto al tampone con esito negativo".