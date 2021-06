L'Inghilterra giocherà a Roma la gara valida per i quarti di finale di EURO 2020 contro l'Ucraina ma allo stadio Olimpico potrebbero non esserci tifosi provenienti dal Regno Unito a causa dell'isolamento che sarebbero costretti a fare nel caso di sbarco in Italia. Per arginare la diffusione della variante Delta che nelle ultime settimane ha colpito la Gran Bretagna il governo italiano ha deciso di inserire il paese di Sua Maestà tra quelli per cui sono previste restrizioni ma si teme che i supporter della selezione di Southgate possano partire lo stesso, soprattutto quelli in possesso di biglietti, e non rispettare le nuova regolamentazione. L'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha confermato nelle scorse ore questa misura preventiva e non ci saranno modifiche su queste regole nelle prossime ore.

Il Regno Unito fa dell'elenco dei paesi che presentano restrizioni per i viaggiatori che vogliono approdare in Italia: per chi ha soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti oltre la Manica è stata introdotta la misura della quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone e, in questo caso, chi arriverà a ridosso del match non potrà prendere parte all'evento. La sottosegretaria al Commercio del governo britannico, Anne-Marie Trevelyan, a Sky News ha invitato i tifosi della nazionale dei Three Lions a "guardare da casa e tifare per la squadra nella maniera più intensa possibile. Ovviamente è molto difficile non sorridere nel vedere tutte quelle meravigliose bandiere sventolare, ti rende così orgoglioso del fatto che la nostra squadra abbia fatto così bene ieri. Ma in realtà, la richiesta è di guardare la partita da casa e tifare per la squadra il più forte possibile. Penso che la sfida sia ‘possono sentirci da Roma?' E sono sicuro che coglieremo questa opportunità per supportare il più possibile la nostra fantastica squadra".

Intanto l'ambasciatore dell'Ucraina nel Regno Unito nelle scorse ore si è divertito a prendere in giro i tifosi dell'Inghilterra perché i supporter della nazionale di Shevchenko potrebbero essere in maggio numero allo stadio Olimpico di Roma perché il loro paese è in "zona verde". Vadym Prystaiko alla BBC ha dichiarato: "Mi dispiace dirlo, ma per la nostra gente sarà più facile viaggiare. Siamo nella zona verde per gli europei e abbiamo così tanti ucraini a sostenerli. In riferimento alla partita della sua squadra contro la Svezia in Scozia ieri sera, ha detto: ‘Sono stato davvero sorpreso ieri da quanti di noi erano qui allo stadio di Glasgow. Abbiamo già tanti di loro che lavorano e studiano in Italia, numeri che credo si avvicinino al milione di persone. Non credo che verranno tutti a Roma, ma avremo numeri importanti per tifare la nostra squadra di calcio'.

La Football Association sta lavorando per facilitare l'acquisto dei biglietti per i circa 30.000 britannici che vivono in Italia dopo la Brexit, e ottenere i ticket per la gara tramite l'ambasciata del Regno Unito a Roma, ma c'è grande preoccupazione in vista della partita di sabato.