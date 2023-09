In Francia non sono teneri con Gattuso: sulla panchina del Lione perché altri hanno detto no Il tecnico italiano è a un passo dall’incarico con l’Olympique, ripartirà dalla Francia dopo l’avventura poco felice a Valencia. Ma i preferiti del club erano altri (Glasner, Potter e l’emergente Beye).

Gennaro Gattuso è a un passo dalla panchina de Lione, ripartirà dalla Francia.

Gennaro Gattuso non ha mai avuto paura di misurarsi con le sfide impossibili. Anzi, più la missione è ardua e più ci si butta a capofitto perché lottare è sempre stata una peculiarità del suo mestiere. L'ex allenatore di Milan, Napoli e Valencia è a un passo dalla panchina del Lione. Questione di dettagli ma tutto lascia presagire che sarà lui a prendere il posto di Laurent Blanc, esonerato a causa di una partenza durissima per l'Olympique: 1 pareggio e 3 sconfitte in 4 partite, ultimo posto in Ligue 1. Peggio di così c'è solo la botola per sprofondare all'inferno.

Ripartirà da qui il tecnico italiano che avrà dinanzi a sé una montagna da scalare, lo farà alla sua maniera: capa tosta, maniche rimboccate, niente alibi, lavoro e sacrificio. Gli toccherà compiere un miracolo sia perché il suo nome non era proprio in cima alla lista dei desideri ma altri hanno detto no mentre lui e grazie ai buoni uffici del procuratore (Jorge Mendes) con la proprietà americana (John Textor) s'è ritagliato un'altra opportunità di carriera; sia per una rosa depauperata dalla recente sessione di mercato durante la quale sono andati via i pezzi migliori (Barcola, Lukeba, Aouar, Dembele, Toko Ekambi).

Laurent Blanc è stato esonerato dal Lione: ha fatto 1 punto in 4 giornate.

Glasner e Potter erano di parecchio davanti a "ringhio" ma non hanno accettato il trasferimento in Francia (ne parla il quotidiano L'Equipe). Habib Beye era la figura emergente che pure piaceva ma s'è rivelato impossibile interrompere il suo rapporto con Red Star Fc (formazione che milita nel Championnat National 1 – la terza serie del calcio transalpino). Ecco perché alla fine per mancanza di concorrenza sarà Gattuso a prendere in mano le redini della squadra, nella speranza che a gennaio possa beneficiare di qualche rinforzo. Fino allora dovrà arrangiarsi.

Leggi anche Mourinho e Foti squalificati per Roma-Salernitana: in panchina può sedersi Bruno Conti

Almeno per adesso la squadra resta affidata a una coppia di allenatori ad interim, si tratta di Jean-François Vulliez (attuale vice allenatore ed ex numero uno del settore giovanile) e Jérémie Bréchet, ex campione di Francia con l'OL e allenatore dell'Under 19. A completare il direttorio c'è anche la figura di Sonny Anderson, adesso consigliere dell'OL Groupe, che s'è messo a disposizione pur di aiutare club e squadra a tenere la barra a dritta nella tempesta. Una soluzione interna per gestire questa fase di transizione che si spera possa essere la più breve possibile. Poi arriverà Gattuso e il cerino resterà in mano a lui.