In attesa dell’Italia di Gattuso, l’Under 19 asfalta la Moldavia: 8-0 al debutto negli Europei

Una prima perfetta per l'Italia Under 19 alle qualificazioni per gli Europei di categoria dove gli Azzurrini hanno debuttato con una sonora goleada ai pari età della Moldavia. Già con la partita in mano dopo 20 minuti sul 4-0, l'Italia ha poi gestito al meglio il match non calando mai di ritmo e rifilando altri 4 goal agli avversari. Nel proprio Girone adesso, primo posto incontrastato anche grazie alla differenza reti +8, in attesa dei prossimi due match del gruppo 9, contro Bosnia e Polonia.

Il debutto perfetto dell'Italia Under19 alle qualificazioni per gli Europei di categoria

Una gara mai messa in discussione della giovane Italia guidata dal ct Alberto Bollini di fronte ai circa 2.500 spettatori che sono accorsi allo stadio "Aci e Galatea" di Acireale, in Sicilia per il debutto agli Europei di categoria, dove il risultato è andato subito sui binari giusti dopo appena 20 minuti di gioco quando gli azzurrini si sono ritrovati in vantaggio 4-0. Merito di un avvio perfetto ma anche di tantissimi errori della difesa moldava apparsa più fragile di quanto ci si aspettasse alla vigilia.

Italia-Moldavia 8-0, Ciardi guida con una doppietta la goleada azzurra

Un debutto "morbido" che ha visto andare a segno Alessandro Ciardi, centrocampista del Parma, con una doppietta, imitato a tabellino dall'attaccante dell'Inter Mattia Mosconi, da Federico Coletta che gioca all'estero nel Benfica B, da Emanuele Sala centrocampista rossonero, Matteo Cocchi difensore nerazzurro, Alessio Cacciamani bomber della Juve Stabia e Filippo Cerpelletti centrocampista dell'Inter. Ora, l'appuntamento è con il secondo match del girone, contro la Bosnia e poi la sfida più delicata del girone contro la Polonia.

La soddisfazione del ct Bollini: "Ora siamo gruppo, dobbiamo diventare squadra"

Soddisfazione estrema per il ct Alberto Bollini che si è goduto il debutto perfetto dei suoi ragazzi: "Molto soddisfatto soprattutto per l'approccio. Tutte a questa età sono squadre insidiose, ma siamo riusciti a togliere il morale agli avversari da subito: 4-0 dopo 20 minuti significa avere avuto un approccio perfetto". Ora per il ct il primo passo è stato fatto, ma l'obiettivo è dover crescere ancora per sperare di proseguire più avanti possibile: "Il gruppo è nuovo ed è ben costruito ma arrivare qui non significa per nulla essere sempre e solo titolari. Siamo un bel gruppo, tutti si sentono parte in causa al di là dei minuti giocati. Ma da gruppo adesso dobbiamo trasformarci il prima possibile in squadra. Questo sarà un obiettivo fondamentale"