In Arabia danno per certo Salah all’Itthiad, il Liverpool smentisce: le cifre sono da vertigini Mohamed Salah potrebbe spingere per la cessione in Arabia saudita stando alle ultime indiscrezioni: pronto un triennale da 220 milioni a stagione. Per il Liverpool, che continua a fare muro, oltre 100 milioni.

A cura di Alessio Pediglieri

Mohamed Salah al Al Ittihad per rinforzare maggiormente l'attuale capolista della Saudi Pro League, in cui militano già diverse stelle come Benzema, Kanté, Fabinho, sembra diventare una realtà concreta. Soprattutto stando alle ultime indiscrezioni provenienti direttamente dall'Arabia secondo cui per l'egiziano del Liverpool sarebbe pronto un triennale da favola che lo renderebbe il più pagato al mondo.

L'ultimo indizio è targato beIN Sports che ha rivelato come l'offerta presentata dall'Ittihad non solo ha fatto cedere le ultime resistenze del giocatore ma anche quelle del Liverpool: per il 31enne egiziano sarebbe pronto un triennale da oltre 200 milioni a stagione mentre per i reds arriverebbero oltre 100 milioni sonanti nelle casse del club. Così fosse, per il club inglese è necessario che tutto si concretizzi subito, ben prima del 1° settembre quando il mercato sarà chiuso.

Mohamed Salah dopo 6 stagioni a Liverpool sarebbe in procinto di volare in Arabia Saudita

Per questo motivo nelle prossime ore ci potrebbero essere novità importantissime visto che in Arabia le società hanno disponibilità di corteggiare i loro obiettivi di mercato fino al prossimo 20 settembre: in questo modo potrebbero prelevare i giocatori senza che i club europei possano sostituirli adeguatamente. "La FIFA e l'UEFA dovrebbero indagare su queste date" ha detto qualche giorno fa, non a caso, Jurgen Klopp che ha già visto partire per la Saudi Pro League il capitano della squadra, Hederson e Fabinho.

Ora sarebbe il turno di Salah malgrado il muro alzato dal Liverpool davanti alle sempre più pressanti voci di una trattativa destinata a concretizzarsi. Anche The Athletics ha confermato l'insistente pressing arabo che starebbe facendo cedere Salah e inglesi malgrado oggi l'ex Roma guadagni tantissimo, 400 mila euro a settimana, tanto da essere il più pagato di sempre. Ma nulla in confronto a ciò che gli promette l'Arabia dove supererebbe i 140 milioni sottoscritti da Neymar e i 200 di Cr7, con una cifra enorme, anticipata da Sportzone, pari a 220 milioni di euro a stagione.