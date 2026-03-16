Impresa Vicenza, torna in Serie B dopo quattro anni: promosso con sei giornate d’anticipo

Con sei giornate d’anticipo il Vicenza festeggia la promozione in Serie B: ha dominato il Girone A della Serie C e ha blindato il primo posto con numeri incredibili.

Al fischio finale esplode la festa del Vicenza che dopo quattro anni di attesa può finalmente celebrare il ritorno in Serie B. La vittoria contro l'Inter Under 23 blinda il primo posto in classifica del Girone A della Serie C, dominato in lungo e in largo dai veneti che sono riusciti a centrare l'obiettivo con sei giornate d'anticipo, un'impresa che è riuscita a poche squadre in tutta l'Europa. Le ultime gare di questa stagione saranno come una passerella che si sono meritati mettendo insieme prestazioni di spessori e numeri impressionati, destinati ancora ad aumentare.

Il Vicenza è promosso in Serie B

Bastavano tre punti e sono arrivati contro l'Inter Under 23 che alla fine ha rischiato un po', ma è riuscita a mantenere il 2-1 necessario per sancire la promozione aritmetica in Serie B, quattro anni dopo la dolorosa retrocessione. La squadra di Gallo non si fa intimidire dai nerazzurri e fa esplodere lo stadio Romeo Menti che aspettava con ansia questo momento, arrivato addirittura in tempi record esattamente la metà di marzo grazie a un dominio assoluto.

Era abbastanza facile prevedere una promozione con largo anticipo, visto cosa hanno combinato i Lanerossi in questa stagione: in 32 giornate hanno trovato 23 vittorie, 6 pareggi e solamente due sconfitte, ma soprattutto si sono trasformati nel miglior attacco del Girone A della Serie C con 56 reti messe a segno. Ci sono altre sei giornate che possono aiutare il Vicenza a migliorare le sue statistiche, le ultime gare di questa stagione che si potranno giocare praticamente sul velluto e senza nessuna pressione perché la promozione è già archiviata e il progetto Serie B può già prendere forma, ovviamente dopo la festa che durerà ancora per settimane in tutta la città.