Impresa Atalanta, Percassi si commuove ed esalta Palladino: “Un predestinato, serata straordinaria”

L'impresa dell'Atalanta a Bergamo contro il Dortmund è già nella storia del calcio orobico e non solo perché si è consumata in una partita incredibile, dai risvolti melodrammatici di un racconto che si è concluso nel modo più bello e spietato: una qualificazione raggiunta al 98′, su calcio di rigore concesso dal VAR. Una serata magica che ha fatto esultare i cuori di chi era in campo e chi ha seguito tutto dalla tribuna, come l'ad Luca Percassi, commosso nel post gara e con un solo nome in mente: "Palladino è un predestinato". La riposta del mister non si è fatta attendere: "Complimenti a tutti non a me. I ragazzi sono stati bravi, intelligenti, furbi. C'è stato tutto ciò che ci doveva essere, indimenticabile".

Percassi commosso, stenta a crederci: "Orgogliosi per Bergamo, Palladino un predestinato"

Una rimonta completata nella maniera meno prevedibile e per questo ancor più esaltante: dopo il 2-0 di Dortmund l'Atalanta aveva accarezzato la qualificazione senza patemi con un 3-0 meritato, prima della classica doccia fredda del gol dei tedeschi dal contraccolpo psicologico dalla potenzialità devastante. E invece, alla fine, nel momento che più contava, l'assalto decisivo ha visto premiata la squadra più intraprendente e migliore in campo. "Quello che ci rende più orgogliosi è vedere il trasporto dello stadio, i bambini contenti. Siamo orgogliosi che Bergamo viva una delle notti più belle della nostra storia" ha esordito ai microfoni di Sky, Luca Percassi, visibilmente scosso e commosso. Con un nome preciso nella testa: Raffaele Palladino.

"Questa sera abbiamo fatto una partita perfetta, straordinaria" continua Percassi, orgoglioso ed entusiasta. "Faccio grandissimi complimenti al mister, ai ragazzi e a tutto il pubblico, eccezionale dal 1′ all'ultimo minuto. Ora contro Arsenal o Bayern? Sarà qualcosa di straordinario, grazie a Palladino, un predestinato per qualità e visione: ci ha sempre creduto un minuto dopo la fine della gara d'andata".

Palladino condivide la gloria con i giocatori: "Sono stati perfetti loro in campo"

Il tecnico non si è tirato indietro di fronte ai complimenti, condividendo la propria gloria con i giocatori: "È la partita più bella da quando sono allenatore. Sapevamo che era un'impresa difficile ma non impossibile. Ringrazio tutti i calciatori uno a uno, quelli in campo, quelli in panchina e quelli fuori. Poi ringrazio il mio staff, la società e i tifosi che ci hanno spinto dall'inizio alla fine, è stato qualcosa di unico. Oggi in campo" ha poi concluso Palladino, "ho visto tutto. I ragazzi hanno fatto tutto loro, con grande qualità, con spirito, con cuore, con intelligenza, con furbizia"