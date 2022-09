Impatto tremendo con Demiral, Musso esce dal campo con la faccia gonfia: l’immagine è impressionante Un duro scontro con il compagno di squadra Demiral costa caro al portiere dell’Atalanta Musso. L’argentino costretto a uscire per infortunio con il volto gonfio.

A cura di Alessio Morra

Poca fortuna per i calciatori argentini di Roma e Atalanta. Durante il riscaldamento Paulo Dybala ha accusato un problema muscolare ed ha dovuto alzare bandiera bianca. L'ex attaccante della Juventus si è fermato e ha saltato il primo incontro di questa stagione. Mourinho spera che non sia troppo serio il suo problema. Dopo pochi minuti invece ha dovuto abbandonare il campo il portiere Juan Musso, che è uscito dopo un fragoroso scontro fortuito con il compagno di squadra Demiral. Scontro nel quale il portiere nerazzurro ha avuto nettamente la peggio.

Partita vivace sin dalle prime battute, con la Roma, in virtù anche del fattore campo, che fa la partita. I giallorossi al sesto minuto cercano di sorprendere la retroguardia avversaria con un pallone lungo, Demiral si invola su quel pallone, Musso fa la stessa cosa, i due non si parlano e si scontrano. La botta è forte.

Le conseguenze del durissimo scontro tra Demiral e Musso.

Il turco velocemente si rialza, in fondo il colpo lo subisce alla gamba. Ben diversa la situazione dell'ex numero uno dell'Udinese, che invece resta a terra. Medici e massaggiatori dell'Atalanta corrono in campo e lo soccorrono. Subito capiscono che c'è bisogno di una sostituzione. Sportiello si alza dalla panchina e si prepara.

Musso è costretto a uscire. L'argentino è stordito, fatica pure a rialzarsi. Quando le telecamere lo pizzicano si capisce che dopo il contrasto con il compagno di squadra Musso ha subito una botta pesante al volto. E le immagini fanno pure sensazione, perché il volto di Musso è assai gonfio.

Musso costretto a uscire in Roma–Atalanta dopo un duro scontro con Demiral.

Non si sa ancora quali sono le sue condizioni, ma è certo che il problema, purtroppo, non è di poco conto. Per sua fortuna il campionato si ferma e quindi il portiere avrà modo di recuperare. Le prime notizie parlano di trauma cranico per Musso, che è stato traportato all'Ospedale Gemelli di Roma dove resterà sotto osservazione. Musso è cosciente e vigile.