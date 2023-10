Immobile spiazza la Lazio, un pensiero lo tormenta: “Forse avrei fatto bene ad andarmene” Ciro Immobile apre alla possibilità di una possibile cessione a gennaio. Può lasciare la Lazio e ha dichiarato che a volte ripensa alla sua scelta fatta in estate: “Forse avrei fatto bene ad andarmene”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tra Ciro Immobile e la Lazio sembra essere tutto finito? Momenti di grande incertezza sul futuro dell'attaccante campano in biancoceleste specie dopo l'ultima intervista concessa al Messaggero. Il bomber della squadra di Maurizio Sarri è uscito allo scoperto facendo presente tutto il suo disagio vissuto soprattutto nell'ultimo periodo. Panchine misteriose, infortuni, esclusioni e quel rapporto con il tecnico di Stia che sembra non essere proprio il massimo, ha messo Immobile nella condizione di valutare un addio nel corso del mercato di gennaio.

A palesarlo è stato lo stesso giocatore: "Solo una piccola parte di tifosi mi contesta – ha spiegato – È solo una questione di tempo e farò ricredere anche il più scettico". Ma soprattutto Immobile ha raccontato il suo tormenti negli ultimi tempi. Pensieri che lo portano lontano dall'universo Lazio: "In estate avevo preso in considerazione l'eventualità araba quando era arrivata qualche offerta – ha spiegato sottolineando di averla rifiutata per la Champions – Ora il mio pensiero non è più lo stesso di luglio…". La Lazio replica sorpresa.

Immobile e Maurizio Sarri.

Le parole di Immobile hanno spiazzato il club biancoceleste che nella persona del ds Angelo Fabiani, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha fatto sapere che presto ci sarà un confronto con il giocatore. "Ciro ha fatto un pezzo di storia della Lazio e con lui la società intende scriverne altrettanti – ha spiegato – Noi diamo a tutti i giocatori, compreso il capitano, massimo supporto sotto tutti i punti di vista". Nulla in merito alle sue parole che lasciano presagire a un addio: "Per quanto mi riguarda ha usato un linguaggio calcistico che ci sta tutto".

Immobile ha spiegato infatti in maniera chiara di essere ora pronto ad ascoltare nuove offerte dal mercato di gennaio: "Alcuni giorni, quando ero più giù di morale, ho pensato che avrei fatto bene ad andarmene". L'attaccante della Lazio ha fatto capire di essere davvero molto dubbioso circa il suo futuro: "Non vorrei rispondere al volo, ci sto pensando da un po' con la mia famiglia". Il mercato di gennaio può dunque nascondere una sorpresa imprevedibile per la Lazio. La cessione di Immobile però dovrà passare sempre per Lotito che chiede tra i 40 e i 50 milioni, specie a fronte di offerte dall'Arabia.