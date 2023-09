Immobile messo in panchina in Milan-Lazio, c’è l’improvviso sfogo della moglie: messaggio criptico Dopo l’annuncio delle formazioni ufficiali di Milan-Lazio con Ciro Immobile mandato in panchina da Sarri, la moglie e il fratello del centravanti biancoceleste hanno pubblicato dei velenosi messaggi criptici sui propri profili social.

A cura di Michele Mazzeo

Per la prima volta in stagione Ciro Immobile in Milan-Lazio non è stato schierato tra i titolari dal tecnico Maurizio Sarri. Dopo un inizio di stagione non brillantissimo, l'allenatore biancocelestre ha deciso di mandare in panchina il centravanti campano e schierare dal primo minuto l'argentino Taty Castellanos. Lo stesso Sarri, poco prima del calcio d'inizio del match di San Siro, ha spiegato che la scelta è dovuta alle non perfette condizioni fisiche del suo capitano: "Immobile è uscito malconcio dalla gara con il Torino, ha un affaticamento ai flessori. Il ragazzo era preoccupatissimo quindi nella riunione pre-partita si è deciso che sarà impiegato solo in caso di estrema necessità" ha difatti detto il toscano ai microfoni di DAZN rivelando il motivo per il quale ha deciso di fare a meno del suo bomber principe per il delicatissimo match contro il Milan.

Non sembrano esserci dunque contrasti tra il calciatore e il suo allenatore, bensì una decisione precauzionale presa di comune accordo. Cozzano però con questa visione gli improvvisi messaggi comparsi sui profili social della moglie e del fratello dell'attaccante della Lazio. A pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro di campionato (quando le formazioni ufficiali era ormai già state diramate e pertanto l'esclusione del marito dai titolari era ormai di dominio pubblico), la moglie di Ciro Immobile, Jessica Melena, su Instagram ha postato una storia con un messaggio al veleno: "La riconoscenza è un raro fiore". A distanza di qualche minuto Luigi Immobile, fratello del capitano biancoceleste, ha pubblicato una storia con soltanto un'emoji schifata. Evidente che i due si riferissero allo stesso argomento.

La storia pubblicata sul proprio profilo Instagram dalla moglie di Ciro Immobile a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan–Lazio

Non è chiaro invece chi sia il destinatario di questi due duri messaggi: a disgustare moglie e fratello di Immobile è stato Maurizio Sarri con la decisione di mandare in panchina Ciro Immobile nel big match contro il Milan oppure quei tifosi che hanno esultato vedendo Castellanos al posto del bomber campano nella formazione titolare? Solo il tempo ci dirà a chi erano diretti quei velenosi messaggi postati da Jessica Melena e Luigi Immobile proprio mentre la Lazio era in campo nella partita di cartello della settima giornata della Serie A 2023-2024 in casa della formazione rossonera.