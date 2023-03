Imita l’esultanza di Cristiano Ronaldo, ma finisce malissimo: l’attaccante esce in barella piangendo Tristissimo epilogo per Tran Hong Kien, giovane attaccante vietnamita che in finale del campionato Under 17 si infortuna seriamente imitando l’iconica esultanza di Cr7.

A cura di Alessio Pediglieri

Cristiano Ronaldo è inimitabile non solo nei gol e nei record che miete ogni volta che scende in campo ma, evidentemente, anche nelle sue esultanze particolari. Visto che provare a ripetere il suo oramai classico "siuuuu!" dopo ogni rete è costato carissimo ad un giovane giocatore vietnamita che ne ha voluto seguire le gesta.

Durante la finale del campionato nazionale Under 17 in Vietnam disputata tra Viettel FC e Hong Linh Ha Tinh, un giovane calciatore ha segnato per la sua squadra il poker al 60′ minuto di gioco, in trasferta. Si tratta di Tran Hong Kien, attaccante del Viettel che si è infortunato subito dopo il gol del 4-0, imitando il fenomeno portoghese, oggi in Arabia Saudita all'Al Nassr: esultanza che ha reso Cr7 conosciuto in tutto il mondo, con il suo "siuuuu!" in contemporanea ad una piroetta aerea e l'atterraggio a gambe aperte a favore delle tribune, ma che in questa occasione è stata tutt'altro che esaltante.

Dopo aver infilato la palla sul fondo della rete per il 4-0 per la propria squadra, Tran Hong Kien è corso verso il pubblico per festeggiare alla maniera di Cr7, ma è finito per infortunarsi, subito dopo il salto celebrativo, cadendo male sul ginocchio sinistro. Un k.o. che in un primo momento è sembrato semplicemente una brutta botta ma che ben presto si è rivelato qualcosa di ben più serio. Così, la gioia si è trasformata immediatamente in tristezza e dolore. Il giocatore è stato prontamente assistito dai propri compagni e dallo staff medico.

Dalle immagini è chiaro che l'infortunio non è stato per nulla banale: prima zoppicante, poi smorfie di dolore. Infine il ragazzo è stato costretto ad abbandonare subito il campo, sostituito in lacrime, chiedendo l'ausilio di una barella. Un epilogo tristissimo di un momento di felicità che rappresenta il tipico gesto di esultanza di Ronaldo – anche se ultimamente lo ha alternato con un altro iconico festeggiamento – con cui il campione portoghese ha accompagnato le sue imprese in giro per il mondo.

Diventando ben presto fonte di imitazione ed ispirazione, perché il "siuuuu!" ha da sempre accompagnato Cr7, visto che la prima – seppur timida – apparizione risale addirittura al gennaio 2008, nel suo periodo dorato di Manchester, durante una partita tra lo United e Newcastle, quando segnerà uno dei 42 gol con cui concluderà una straordinaria stagione con la maglia dei red devils.

Ma è semplicemente un "proto – siuuuu" perché l'esultanza diverrà globale e iconica solamente cinque stagioni più tardi, come racconterà Ronaldo stesso. Nella prima edizione nel 2013 della ICC Cup, un torneo estivo tra grandi club, il Real sfida in finale il Chelsea ed è in questa occasione che Ronaldo "sdogana" la sua esultanza: dopo un gran gol su punizione per il momentaneo 1-1, trova la va del raddoppio personale di testa per il 3-1 del Real. Ed è in quell'istante che nasce il "siuuuu!". Ovviamente, senza infortuni.