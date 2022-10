Imita l’esultanza di Cristiano Ronaldo, il risultato è un disastro: non ha il coraggio di rialzarsi Lo steward vuole imitare l’esultanza del “Siu” di Cristiano Ronaldo dopo aver segnato un rigore ma il risultato è disastroso e lui non vuole più rialzarsi da terra.

A cura di Vito Lamorte

Tutti hanno un sogno nascosto nel cassetto. Chi vuole vedere dal vivo il suo idolo e chi magari provare ad emularlo proprio sul terreno di gioco. Ognuno vorrebbe, a modo suo, avere il suo momento di gloria ed è quello che è successo ad un tifoso in Romania poche ore fa.

Durante il riscaldamento di una partita del campionato, uno degli steward stava vivendo uno dei momenti più belli della sua vita e voleva suggellarlo nel miglior modo possibile: stava per calciare un rigore davanti ad una tribuna gremita e dopo averlo segnato ha voluto celebrare imitando Cristiano Ronaldo.

Purtroppo per lui, ma fortunatamente per la folla presente, le cose non sono andate proprio bene. Dopo la rincorsa tranquilla e un penalty tirato discretamente, ecco che l'uomo si è esibito nel consueto ‘siuuuu' ma dopo il salto verso l'alto non c'è stato un buon atterraggio ed è finito a terra in maniera piuttosto goffa.

La folla presente nell'impianto è passata da un applauso gentile per il suo calcio di rigore ad una enorme risata per la sua caduta.

Tutta la situazione è stata ripresa e pubblicata su Tiktok e in pochi istanti è diventata virale: nei commenti alcuni lo hanno ribattezzato "Wrongaldo" mentre altri hanno sottolineato che se avesse evitato quel tipo di esultanza sarebbe tornato a casa felicissimo di quanto fatto.

Lo stesso protagonista ha dimostrato di non aver preso bene la scivolata e dopo aver tentato di replicare l'esultanza di CR7 non si è mosso per diversi istanti da terra: una scena del genere davanti a tanti gente, soprattuto per chi non è abituato, può portare ad una enorme soggezione e in quel momento il tifoso avrebbe preferito scomparire piuttosto che essere lì.

È molto probabile che la prossima volta non proverà più a fare cose che potrebbero metterlo in difficoltà davanti ad una cornice di pubblico così importante.