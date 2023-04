Il Villarreal batte il Real al Bernabeu e Setién fa il verso ad Ancelotti: “Domani? Liberi tutti!” Il Villarreal ha sbancato il Bernabeu e negli spogliatoi giocatori e allenatore hanno eseguito una parodia di quanto avvenuto nel post Clasico di Copa del Rey, quando Ancelotti parlò alla sua squadra.

A cura di Alessio Pediglieri

In Spagna e non solo era diventato virale il video negli spogliatoi del Real Madrid subito dopo la vittoria nel Clasico al Camp Nou, dove in Copa del Rey il Real hha strapazzato il Barcellona: Carlo Ancelotti ha parlato ai giocatori, ringraziandoli dell'impresa e regalando loro un giorno di riposo. Quel video è stato rifatto dai giocatori del Villarreal che sabato sera hanno battuto il Real al Bernabeu. Con Quique Setién nei panni di Carletto in ciò che è stato considerata una vera e propria presa in giro.

"Tre cose vi devo dire. Innanzitutto complimenti per la vittoria, poi è che vi ho mentito perché non era una vinale ma una semifinale. Infine… domani giornata libera!". Così, Carlo Ancelotti aveva parlato ai suoi dopo il clamoroso poker rifilato al Barça di Xavi nella tana del Camp Nou conquistando l'accesso alla finale di Copa del Rey. Un video che ha fatto subito il giro del web, diventando virale in cui per l'ennesima volta si sono potute ammirare le qualità di comunicazione da parte di Ancelotti con la squadra. Sensibilità, complicità e comunicazione in cui il tecnico italiano ha confermato di saper dire le cose giuste al momento giusto e nel modo migliore.

Tutto ciò è diventato diffusissimo in Spagna a tal punto che nello stesso video in cui i giocatori esplodono di gioia nel finale, è stato anche oggetto di analisi e critiche, nei confronti dell'esultanza di un calciatore in particolare, reo di aver giocato praticamente mai in stagione e tra i più felici a godersi il giorno libero. Bene, adesso quel video è tornato ad essere sulla bocca di tutti perché a fargli il verso ci ha pensato il Villarreal che, in Liga, sabato pre Pasqua, ha rifilato al Bernabeu una clamorosa sconfitta al Real per 3-2.

Leggi anche Reazione esagerata di un giocatore del Real Madrid al discorso di Ancelotti: massacrato dai tifosi

"…e domani? Domani? Domani? Domani… libero!" si vede gridare sorridente Setien il tecnico del Villarreal negli spogliatoi della squadra, attorniato da alcuni suoi giocatori che stavano ancora esultando per l'importantissimo successo ottenuto in campionato, cantando a loro volta "domani giorno libero". Un'evidente parodia a quanto mostrato dal Real nella notte di Copa, ma che purtroppo non solo ha scatenato i sorrisi di molti, ma anche diverse critiche. Ciò che è stato compiuto nella pancia del Bernabeu, per molti è stato infatti letto come una mancanza di rispetto ad Ancelotti.

Di certo è voluta essere una risposta, divertita, da parte del tecnico del Villarreal grazie a quel successo, il terzo consecutivo, conquistato con una clamorosa rimonta che vedeva fino al 70′ il Real vincere 2-1. Con quella vittoria, oggi la squadra si è riaffacciata alla zona Coppe, inserendosi in quinta posizione, a soli 4 punti dalla Champions League. Tutti motivi per cui giustificare la felicità, anche parodistica.