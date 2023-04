Reazione esagerata di un giocatore del Real Madrid al discorso di Ancelotti: massacrato dai tifosi Nel video del discorso di Ancelotti al Real Madrid nello spogliatoio non è passata inosservata la reazione di un Mariano Diaz, bersagliato dai tifosi per il suo comportamento.

A cura di Ada Cotugno

Il video del discorso di Carlo Ancelotti nello spogliatoio dopo la vittoria contro il Barcellona in Coppa del Re ha già fatto il giro del Mondo. Dopo il 4-0 rifilato ai blaugrana l'allenatore del Real Madrid ha festeggiato con la sua squadra, alla quale ha concesso un giorno di riposo come premio per la grande impresa.

Una grande euforia ha travolto i giocatori che erano intenti ad ascoltare il discorso del tecnico prima di ricevere la sorpresa più gradita. Oggi hanno potuto trascorrere il tempo libero con le rispettive famiglie e staccare la spina dagli allenamenti, ma ai tifosi non è sfuggita la reazione di uno dei protagonisti in particolare.

Il video virale del discorso di Ancelotti nello spogliatoio del Real Madrid

Nel video di Ancelotti infatti spiccano gli esagerati festeggiamenti di Mariano Diaz che ha accolto con particolare euforia la notizia del giorno di riposo extra. Ha cominciato prima a saltare sul posto, poi ha abbracciato un suo compagno e, in preda a un impeto di gioia, ha sbattuto ripetutamente il piede sul pavimento.

Il discorso dell'allenatore ha scatenato la festa nello spogliatoio del Real Madrid, ma la risposta dell'attaccante ha comunque suscitato ilarità e qualche critica sui social: nessuno ha gioito più di lui, un vero paradosso considerando che in questa stagione è stato tra i giocatori meno impiegati di tutto il gruppo.

Nessuno è più felice di Mariano Diaz: con un salto arriva al soffitto

Mariano Diaz infatti non rientra nelle rotazioni dell'allenatore ed è finito ai margini del progetto. Dall'inizio di questo campionato ha giocato appena 57 minuti in tutte le competizioni: in Liga non è mai partito titolare e ha disputato 6 spezzoni di gara (di cui uno da un solo minuto), in Champions League ha visto il campo per soli cinque minuti contro il Lipsia e nel Mondiale per Club ha disputato gli ultimi 60 secondi della semifinale.

È molto probabile che l'attaccante verrà ceduto la prossima estate per provare a conquistare più spazio in una nuova squadra, ma intanto potrebbe salutare il Real Madrid con altri due trofei in bacheca che si aggiungono agli undici conquistati in quattro anni alla Casa Blanca.

La reazione di Mariano Diaz ha scatenato anche molte critiche: qualcuno ha rimproverato duramente il suo atteggiamento, considerato inaccettabile per un giocatore che è stato presente pochissimo in campo rispetto ai suoi compagni.

"Quello che festeggia di più il giorno libero è Mariano nonostante sia quello che ha avuto più giorni liberi nella storia", ha commentato un tifoso madrileno, seguito da tanti altri increduli di questa situazione paradossale.