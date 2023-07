Il video impressionante di Busquets con Messi all’Inter Miami: lo trova senza neanche guardarlo L’esordio di Leo Messi con l’Inter Miami ha evidenziato subito il progetto a lungo termine che si cela dietro l’acquisto della Pulga: ricreare il Barcellona Oltreoceano. Sono bastati un paio di minuti all’argentino e a Sergio Busquets per riprodurre le stesse magie di quando erano in azulgrana. E dopo Jordi Alba c’è chi giura che arriveranno anche Luis Suarez e Andrès Iniesta.

A cura di Alessio Pediglieri

David Beckam si è commosso fino alle lacrime nel vedere all'opera il suo ultimo acquisto, uno straordinario Lionel Messi che ha debuttato con l'Inter Miami deliziando le platee sin da subito. Ma nella ‘prima' del club americano non ha brillato solamente la stella del GOAT argentino perché a strappare ovazioni e applausi è stato anche un altro giocatore, già compagno della Pulga nel Barça dei miracoli: Sergio Busquets.

C'era un'attesa assurda per vedere Leo Messi con la sua nuova maglia e il debutto della Pulce non ha deluso le aspettative dei tanti tifosi d'oltreoceano arrivati in massa al Dvr Pnk Stadium di Fort Lauderdale, in oltre 20mila spettatori. L'argentino ha messo la sua firma sul match, segnando il gol decisivo nella vittoria dell'Inter Miami contro i messicani del Cruz Azul, subentrando a gara in corso, in un match che valeva già molto per la franchigia americana.

L'Inter Miami ha giocato in Leagues Cup, competizione in cui si affrontano le squadre della Liga messicana e della MLS e che mette in palio l'accesso diretto alla Concacaf Champions League e quindi la vittoria al debutto è stata essenziale grazie proprio al gol del definitivo 2-1 che è arrivato al 94′ con una magia su punizione battuta dall'ex blaugrana, in modo perfetto. Ma durante il match i tifosi hanno toccato con mano il vero progetto dietro l'arrivo di Messi: la creazione di una squadra spettacolare, con l'obiettivo di focalizzare e cristallizzare l'attenzione mediatica su di sé da qui fino a fine stagione.

Durante il match, infatti, ha preso vita in campo ciò che nella testa di Beckham veleggiava da diverse settimane: ricreare una squadra vincente ricalcando semplicemente ciò che era già accaduto in passato. Senza cambiare nulla, senza inventare alcunché di particolare se non richiamare sotto la stessa ala quelle stelle che regalarono al mondo il Barcellona dei miracoli. Così, oltre a Messi, ecco Sergio Busquets, il regista perfetto di mille vittorie con la Pulga in azulgrana, oggi di rosa vestito, che ha deliziato i tifosi mostrando un'intesa quasi surreale con Messi.

Passaggi perfetti, continui, illuminanti, come se la palla fosse teleguidata tra i due che si sono sempre ritrovati alla perfezione. Sia quando si trattava di brevi uno-due, sia per filtranti nella difesa avversaria. Il tutto con una naturalezza impressionante ma che ha radici ben radicate e profonde. Malgrado le strade dei due si fossero interrotte due anni fa per la scelta di Leo di partire per Parigi, nel Miami sono bastati un paio di minuti per ricreare l'autentica magia di un'intesa che ha riprodotto alcune giocate del Barça dei tempi migliori. Intento che gli stessi protagonisti hanno più volte sottolineato e che è nel profondo del progetto del club della Florida.

L'avvento di Messo all'nter Miami di David Beckham ha prodotto nel breve già un effetto ‘devastante' di risonanza e visibilità. In occasione del debutto della Pulga, il club ha messo in vendita sul proprio sito i biglietti aumentando a dismisura il prezzo dei tagliandi, passati da 245 a 1000 euro. Questo il costo ufficiale, anche se più voci hanno rivelato che nel mercato sommerso, i bagarini sono riusciti a piazzare biglietti anche fino a 20mila euro per non perdere l'esordio della Pulga. L'impatto di Messi sul club di South Beach ha avuto dunque l'effetto di un cataclisma anche sui social con il numero dei follower esplosi, moltiplicati ben sei volte in pochissime settimane.

Ma l'obiettivo, come si diceva, resta ancora più ambizioso ovvero quello di ricreare il Barcellona delle meraviglia al di là dell'Oceano Atlantico. L'effetto domino che sta scatenando Messi è più forte di qualsiasi altra attrattiva e alternativa. Oltre alla Pulga e a Sergio Busquets ha già fatto il suo arrivo Jordi Alba, altro ex compagno in blaugrana e il calciomercato ha già annunciato la corte ad altre due stelle assolute: Luis Suarez e Andres Iniesta con quest'ultimo attualmente svincolato e che si è detto pronto anche a sottoscrivere un contratto in bianco con l'Inter Miami. Pur di ritrovarsi più giovane di 10 anni, quando insieme ai suoi possibili futuri compagni di ventura, andava in giro per il mondo a vincere trofei e a insegnare calcio.