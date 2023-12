Il video di Hodgson che ride in faccia a Guardiola fa impazzire l’Inghilterra: pari al 96′ da sogno Il Crystal Palace di Roy Hodgson ha clamorosamente rimontato due gol in trasferta al Manchester City: le telecamere hanno inquadrato la risata genuina del 76enne tecnico inglese in faccia al disperato Pep Guardiola.

Si era messa molto bene per il Manchester City contro il Crystal Palace: i gol di Grealish e Lewis avevano portato gli Sky Blues sul 2-0 e sembrava davvero difficile che gli ospiti, quartultimi in classifica, potessero raddrizzare la partita. E invece la squadra londinese ha compiuto l'impresa, prima accorciando le distanze ad un quarto d'ora dalla fine e poi pareggiando su calcio di rigore al sesto minuto di recupero. Una vicenda che ha suscitato una delle reazioni più genuine che si ricordino: la risata di un felice Roy Hodgson in faccia al contrariato Pep Guardiola.

L'esternazione della sua emozione da parte del 76enne tecnico inglese, che un quarto di secolo fa ha allenato l'Inter (e poi l'Udinese) in Serie A, ha fatto immediatamente il giro dell'Inghilterra, diventando virale sui social e assurgendo a parabola perfetta del piccolo Davide contro il gigante Golia. Perché tra il ricchissimo City dello sceicco Mansour – con l'ulteriore aiuto del proprio pubblico – e il modesto Palace sembrava non dover esserci partita, ma nello sport non sempre i favoriti vincono, anche quando fanno registrare un record storico per la Premier, come hanno fatto oggi Bernardo Silva e compagni.

È accaduto nel primo tempo, dominato dai padroni di casa e conclusosi sull'1-0 in virtù della rete di Grealish: ognuno dei 10 giocatori in campo della squadra di Guardiola ha creato un'occasione durante i primi 45 minuti, qualcosa che non era mai stato ottenuto da nessun'altra squadra nella storia della Premier League. Il Palace avrebbe poi incassato il raddoppio del City a inizio ripresa e segnato l'1-2 con il suo primo tiro in porta del match, effettuato da Mateta al 76′.

La scena madre ha avuto luogo in pieno recupero, quando l'arbitro Tierney ha assegnato un rigore agli ospiti per un fallo di Foden sullo stesso Mateta. Sul dischetto si è presentato Olise che al 96′ ha spiazzato Ederson realizzando il 2-2 finale. A quel punto sul viso del buon vecchio Roy si è disegnata una bella risata, che è proseguita anche quando nel girarsi il tecnico del Palace ha visto davanti a sé Guardiola disperato con le mani in testa.

Del resto sono due punti persi pesantissimi nei confronti della capolista Liverpool, impegnata domani in casa contro il Manchester United e che avrà la possibilità di portare a +6 il vantaggio in classifica sul City, con Arsenal e Aston Villa che si trovano tra le due.