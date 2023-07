Il viaggio di Pogba in Arabia Saudita: visita segreta, offerta da 100 milioni e motivi personali Il calciomercato della Juventus si è improvvisamente animato nel weekend quando Paul Pogba si è recato in Arabia. Dietro al viaggio, ufficialmente per motivi personali, si celerebbero i tentativi di ben due club sauditi.

A cura di Alessio Pediglieri

Paul Pogba interessa al calcio arabo e non poteva essere altrimenti in un momento storico in cui il calciomercato internazionale vede molti giocatori importanti decidere di effettuare la medesima scelta che Cristiano Ronaldo fece solamente un anno fa. Soldi, gloria, benessere e un livello calcistico più che abbordabile dove restare autentiche star. Così ha fatto molto rumore tra le trattative possibili, il viaggio nel fine settimana in Arabia Saudita da parte del centrocampista della Juve: per motivi personali ufficialmente, ma con una visita particolare che non è passata inosservata.

Nell'ultima stagione con la maglia della Juventus, Paul Pogba non è mai riuscito a risultare determinante. Malgrado l'attesa dei tifosi, la disponibilità di inserirlo in campo non appena si è potuto, il Polpo francese ha disputato la pochezza di 10 partite totali, con una sola gara giocata da titolare in Serie A: il 14 maggio 2023, quando lo Cremonese Allegri lo inserì tra i primi 11 per poi doverlo togliere per un nuovo infortunio che lo costrinse ad uscire dal campo in lacrime.

Per tutto l'anno ci si è domandati sulle reali condizioni dell'ex Manchester che nella sue seconda era bianconera è una sbiaditissima copia del giovane fenomeno che tanto fece brillare gli occhi del tifo e della dirigenza juventina. Così, attorno a Pogba e al suo futuro si è creato un alone di attesa e l'ultimo viaggio nel weekend ha aperto il fianco a illazioni e gossip di mercato che stanno alimentando eventuali alternative a Torino.

"Non oggi, domani vedremo". Queste le parole rilasciate da Pogba una volta sbarcato in Arabia Saudita, ufficialmente per un viaggio che include motivi personali e non di lavoro, a chi gli ha domandato se fosse interessato ad una nuova avventura professionale. Ma poco cambia perché la sola sua presenza laddove di recente sono arrivati diversi campioni, ha suscitato un tam-tam di ipotesi più o meno credibili. E che si sono arricchite anche della notizia di un Pogba che ha approfittato del tour per far visita anche al centro sportivo e alle strutture dell'Al Ittihad.

Non un club a caso, ma proprio quello che vedrà sotto le direttive di Espirito Santo altri due connazionali di Pogba, Karim Benzema e ‘Ngolo Kante. E lo stesso Al Ittihad sarebbe insieme al Al Ahly una delle due società che starebbero facendo sul serio. Dalla Francia sono rimbalzate voci che hanno anticipato anche il valore dell'offerta che sarebbe pronta per Pogba, in scadenza con la Juventus a giugno 2026: l'Al Ittihad avrebbe proposto la classica offerta monstre da 100 milioni per un triennale. Naturale rifletterci, naturale gettare acqua sul fuoco, anche con smentite al momento ufficiali.