Il vezzo di Cristiano Ronaldo: “C’è il rischio che mi coli tutto sulla faccia” Cristiano Ronaldo sembra aver cambiato look, tornando a un taglio di capelli già mostrato nell’ultimo periodo a Madrid. Ai tifosi del Manchester United non è sfuggito il dettaglio, in particolare per una battuta fatta dal calciatore durante un allenamento ai compagni di squadra che gli chiedono: “Perché hai il capello di lana?”.

Attento al look, alla forma fisica, alle condizioni di salute seguendo una dieta ferrea. Cristiano Ronaldo cura ogni minimo dettaglio affinché il suo corpo resti giovane nonostante l'incedere del tempo e l'usura degli anni che non risparmia nemmeno un campione da cinque Palloni d'Oro come lui. La forma è sostanza e tutto deve essere perfetto nel suo mondo, a cominciare dal look ricercato. Ecco perché quando nei giorni scorsi lo hanno visto presentarsi in allenamento con un cappello in testa non è passato inosservato.

Perché nascondeva la testa sotto quel vistoso berretto? La reazione divertita dei compagni di squadra alla sua spiegazione ha scatenato i commenti dei tifosi del Manchester United. Certi che CR7 stia per cambiare di nuovo taglio dei capelli, hanno immaginato che stesse per tornare a un'acconciatura iconica. Noodle hair, letteralmente: capelli come spaghetti facendo riferimento ai riccioli scapricciati e tinti che ha sfoggiato in una delle stagioni più importanti della sua carriera al Real Madrid.

È stato lo stesso Ronaldo ad alimentare la curiosità come mostrato in un video che risale a qualche giorno prima della partita di Champions contro l'Atalanta. Il portoghese arriva sul campo di gioco e sorride. Gesticola, mima qualcosa, spiega ai giocatori perché ha addirittura un copricapo di lana nonostante la temperatura non lo richieda. Ha fatto la tintura ai capelli e, tra pioggia e sudore, c'è il rischio che si possa rovinare, colandogli sulla faccia. Proprio così, è la giustificazione che lui stesso dà sollevando l'ilarità del gruppo. "Altrimenti la tintura per capelli perde, caro – le parole di CR7 -. E c'è il rischio che mi vada tutta in faccia come è successo all'avvocato di Donald Trump (Rudy Giuliani, ndr)".

Il riferimento di CR7 a Giuliani ha un motivo preciso. Durante una conferenza stampa su presunti brogli elettorali, a causa del caldo in sala, infervorato dalla discussione, l'ex sindaco di New York iniziò a sudare. E, purtroppo per lui, lungo le tempie gli calarono due fili di tinta dei capelli che gli rigarono anche il viso.