Il Verona batte 2-1 il Parma al ‘Bentegodi' grazie ad un autogol di Grassi e alla rete di Barak nella ripresa su assist di Dimarco. Gli emiliani erano anche passati in vantaggio grazie ad un rigore realizzato ad inizio gara da Kucka. La squadra di Juric si porta adesso al nono posto in classifica a 33 punti riscattando le due sconfitte consecutive contro la Roma e l'Udinese. Il Parma invece resta penultimo a 13 punti in una situazione di classifica sempre più critica.

Il primo tempo al ‘Bentegodi' finisce in parità

Verona-Parma inizia con qualche minuto di ritardo perché gli emiliani si sono trattenuti di più negli spogliatoi. Sta di fatto che la partita è cominciata subito al meglio. Il Var ha assegnato un rigore agli ospiti per un fallo di Silvestri in uscita su Karamoh. Dal dischetto si presenta Kucka che sblocca il match e porta la squadra di D'Aversa in vantaggio. L'Hellas però non è caduta nel tranello di farsi schiacciare dal Parma e infatti sulla prima incursione a destra di Lasagna, quest'ultimo ha messo al centro una palla bassa su cui si è fiondato Dimarco che da sinistra ha messo la palla in rete. Scaramucce a bordo campo tra Juric e D'Aversa (ma subito rientrate) fanno capire quanto fosse alta la posta in palio della partita.

Il Verona continua a premere sull'acceleratore con Lasagna, l'ex Udinese però non trova il passaggio giusto per Colley ben appostato al centro dell'area di rigore. Il Parma si affida così alle accelerazioni di Gervinho ma l'ivoriano è stato fermato per ben due volte dagli ottimi interventi di Lovato, tra i migliori nell'Hellas. Prima dell'intervallo però, l'Hellas ha ancora la possibilità di passare in vantaggio, ancora con Dimarco, ma la splendida punizione del terzino sinistro del Verona viene parata con un colpo di reni sensazionale di Sepe che devia la palla in angolo. Al duplice fischio dell'arbitro, il punteggio è di 1-1.

Secondo tempo di marca Hellas che porta a casa la vittoria

Il secondo tempo di Verona-Parma si apre con l'ingresso di Zirkzee per gli emiliani in attacco, ma soprattutto con la tegola Colley che finisce a terra a causa di un infortunio che è sembrato subito serissimo. Al suo posto entra Bessa. La squadra di D'Aversa si è resa pericolosa con un colpo di testa di Cornelius su cross da destra ma la palla non ha centrato la porta. E così ad approfittarne è ancora una volta il Verona che sull'asse Dimarco-Barak, trova il gol del vantaggio.

Il terzino sinistro batte alla perfezione un calcio d'angolo che finisce sulla testa dell'ex centrocampista dell'Udinese bravo a mettere in rete la palla del 2-1 che completa la rimonta dopo l'iniziale vantaggio di Kucka. Ma la partita è cattiva e il terreno di gioco de ‘Bentegodi' non è dei migliori e ha condizionato la partita. Ecco perché, dopo Colley, anche Osorio rimane vittima di un infortunio al ginocchio che per un po' di tempo lo costringe a rimanere per terra e ad essere poi sostituito da Pezzella. Nel finale Lasagna ha avuto più volte la possibilità di chiudere la partita senza riuscirci e il Parma con Zirkzee su cross di Man, sfiora l'incredibile pareggio al 94′. Ma il suo colpo di testa finisce alto. Al triplice fischio però, è l'Hellas a festeggiare.