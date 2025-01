video suggerito

Il Verona in 10 salva nel finale contro l'Udinese: secondo pareggio consecutivo per i friulani Il Verona resta in inferiorità numerica e resiste contro l'Udinese che sfiora la vittoria nei minuti finali: al Bentegodi la partita del sabato sera finisce 0-0.

A cura di Ada Cotugno

Le emozioni sono poche, soprattutto nel corso del primo tempo, ma alla fine il Verona può tirare un sospiro di sollievo per come si era messa la partita: la gara contro l'Udinese termina 0-0 ma sarebbe potuta trasformarsi in una sconfitta nel finale, quando la squadra era nel momento di maggiore sofferenza. I gialloblu restano in inferiorità numerica a 20 minuti dalla fine dopo l'espulsione di Serdar ma resistono contro i friulani nonostante i tanti assalti.

Primo tempo con pochi sbalzi

Il Verona era reduce dalla grandissima vittoria in rimonta contro il Bologna, ma la spinta di quel successo non è bastata per far attivare al massimo i motori anche contro l'Udinese. L'unico squillo della squadra di Zanetti arriva al 19′, quando Serdar cerca la conclusione dal limite dell'area con un tiro forte, ma Solet all'ultimo secondo devia in corner con un tocco. Si fa vedere in avanti anche l'Udinese, timida per la prima mezz'ora di gara: l'unica occasione dei bianconeri si presenta al 40′ con Thauvin sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il suo tiro è troppo centrale per poter impensierire il portiere avversario.

Il Verona si salva nel finale

Dopo l'intervallo le due squadre scendono in campo con un atteggiamento molto più propositivo e le occasioni fioccano. Il Verona prova ad andare subito in vantaggio con il tentativo di Tengstedt ma poi è l'Udinese a salire in cattedra e a mettere sotto pressione la difesa di casa con Ehizibue e Lucca. La partita cambia radicalmente quando Serdar prende il secondo giallo della sua partita e viene espulso, lasciando i veronesi con un uomo in meno a 20 minuti dalla fine.

La superiorità numerica dà ai friulani la possibilità di creare molti più palloni pericolosi ed effettivamente arrivano a un soffio dal vantaggio nel finale con Atta: il francese raccoglie il pallone e di potenza calcia verso la porta, trovando incredibilmente la traversa. L'Udinese continua a provarci ma alla fine il Verona resiste e si porta a casa un punto importante.