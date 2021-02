La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter ha avuto uno strascico di polemiche notevole. Il dito medio di Antonio Conte in direzione della tribuna, e gli insulti di Andrea Agnelli dopo il fischio finale hanno confermato la presenza di una tensione molto forte. Nel post-partita il tecnico salentino, ha puntato il dito contro l'atteggiamento di quella che un tempo è stata la sua dirigenza, chiedendo una maggiore educazione. Nessuna reazione da parte della Juventus, eccezion fatta per un Tweet curioso, scritto in un modo molto particolare e dal sapore dello sfottò nei confronti dell'allenatore avversario.

Gli animi si sono surriscaldati nella sfida tra Juventus-Inter, non tanto in campo quanto fuori. Dopo il fischio finale le telecamere hanno "pizzicato" l'esultanza rabbiosa per la qualificazione alla finale della sua squadra del presidente Agnelli, con una frase galeotta che è sembrata chiaramente indirizzata alla panchina avversaria ("Mettilo nel c*** il dito co****ne"). Stuzzicato sull'accaduto ai microfoni di Rai Sport, Antonio Conte ha dichiarato: "Bisogna essere già educati, non c'è niente da dire sul battibecco con Agnelli, bisognerebbe che ci fosse più sportività e rispetto per chi lavora".

Nessuna dichiarazione su quanto accaduto, né da parte della dirigenza della Juventus, né da parte di Andrea Pirlo che ha preferito restare sulla partita nel post-gara. Non è sfuggito invece ai tifosi un curioso tweet pubblicato sul profilo ufficiale del club campione d'Italia. I bianconeri hanno infatti postato il match report della partita con le dichiarazioni di Pirlo. Niente di strano se non per il modo in cui il tutto è stato proposto, con parole "formali" e insolite: "Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di CoppaItalia per la 20ª volta nella sua storia. Di seguito si propongono il match report di JuveInter". Uno stile "educato" che è sembrato un riferimento ironico alle parole di Conte. E i tifosi accortosi del tutto hanno seguito la scia, con tanto di sfottò per il grande ex.