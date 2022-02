Il trucco vincente del portiere dell’Egitto ai calci di rigori: era tutto scritto sulla bottiglia Il portiere dell’Egitto è stato il grande protagonista per la conquista della finale di Coppa d’Africa della sua Nazionale. Prima dei rigori col Camerun, il suo trucco ha funzionato: era tutto scritto sulla bottiglia.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Egitto si è conquistato l'accesso alla finale di Coppa d'Africa al termine di una gara emozionante che si è decisa soltanto ai calci di rigore. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e successivamente anche dei supplementari, la partita è finita poi con i tiri dal dischetto. Il Camerun, organizzatore del torneo, ha subito la mazzata più grande venendo sconfitto dalla Nazionale di Salah che si è conquistato l'ultimo atto della competizione. Grande protagonista del match è stato sicuramente Mohamed Abou Gabal, in arte Gabaski.

Non è neanche il portiere titolare dell'Egitto, ma l'estremo difensore di proprietà dello Zamalek, si è fatto trovare pronto quando il titolare El Shenawy si è infortunato sul finire della sfida precedente contro la Costa d'Avorio. Dopo essere entrato in campo effettuando diverse parate ai supplementari, ha poi neutralizzato il rigore di Bailly. Ma nella finale contro il Camerun ha fatto anche meglio con le parate su Moukoudi e Lea Siliki.

Ai calci di rigore, l'estremo difensore egiziano ha parato sia il rigore di Mokouidi, ma anche quello di Siliki, con N’Jie che ha poi calciato fuori. L’unico gol del Camerun è stato quello del bomber Aboubakar, mentre per l’Egitto a segnare sono stati Zizo, Adelmonen e Lashine. La partita è terminata 3-1 con l’Egitto che ha raggiunto così il Senegal nella finale in programma domenica 6 febbraio alle ore 20 italiane. Alle telecamere però non è sfuggito in particolare importante.

Il portiere Gabaski, poco prima di avvicinarsi alla porta, aveva tra le mani una bottiglietta d'acqua di plastica, come quelle che comunemente si trovano in commercio. All'esterno della bottiglia, si vedevano chiaramente dei pizzini attaccati che non erano altro che le indicazioni dei tiri dal dischetto di alcuni giocatori del Camerun. Un trucco che ha funzionato alla perfezione e che ha portato l'Egitto a conquistarsi la finale di Coppa d'Africa.

Un episodio simile accadde anche in occasione della finale degli ultimi Europei tra Inghilterra e Italia a Wembley. Pickford, portiere degli inglesi, fu infatti sorpreso mentre stringeva tra le mani una borraccia in cui c'erano scritti proprio i nomi e le caratteristiche di alcuni rigoristi dell'Italia. In quel caso però, a differenza di Gabaski, per gli inglesi andò davvero male…