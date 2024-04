video suggerito

Aguirre trova un modo mai visto per caricare i rigoristi in finale di Coppa del Re: ma finisce male Curioso atteggiamento da parte del Maiorca prima dei calci di rigore contro l'Athletic Bilbao nella finale di Coppa del Re. Aguirre ha spronato i suoi in un modo molto particolare.

A cura di Marco Beltrami

I calci di rigore sono senza dubbio uno dei momenti in cui si registra il maggior tasso di tensione in campo. C'è però chi ha deciso di viverli in maniera diversa e per certi versi unica. Stiamo parlando del Maiorca che si è giocato la Coppa del Re in Spagna contro l'Athletic Bilbao in una finale molto combattuta. La scelta dei rigoristi da parte dell'allenatore Aguirre è stata ufficializzata in un modo molto curioso a suon di ovazioni da parte del gruppo.

Dopo che i tempi supplementari si erano chiusi sull'1-1, ecco che le due formazioni si sono ritrovate vicine alle rispettive panchine per definire i tiratori dei calci di rigori. Siamo abituati in questi momenti a vedere concitazione e concentrazione, alla luce della posta in palio. C'è chi chiede di non essere inserito in lista, e chi invece si propone all'allenatore che, dal canto suo, può comportarsi in modo diverso. Ci sono allenatori che decidono i rigoristi, e tecnici che invece lasciano liberi i calciatori. Quello che è certo è che nessuno si era comportato come Aguirre.

L'allenatore del Maiorca al momento di ufficializzare i primi cinque rigoristi, ha preparato i suoi mettendoli in cerchio. A uno a uno poi ha ufficializzato a gran voce i nomi dei giocatori maiorchini che si sarebbero dovuti assumere la responsabilità della battuta. Tutto in un modo molto particolare: con il sorriso e chiamando gli olè del gruppo, che hanno accompagnato tutto facendosi sentire. Un'atmosfera allegra, inusuale per questo tipo di situazioni dove regna come suddetto la tensione e la concentrazione.

Purtroppo le cose non sono andate benissimo per la formazione di Aguirre che è stata sconfitta 4-2 dall'Athletic Bilbao. Non è bastato dunque un approccio ai calci di rigore "perfetto" e con la mentalità giusta, improntata all'ottimismo per ottenere un risultato. La vecchia conoscenza del calcio italiano, ed ex Torino, Alex Berenguer ha segnato il rigore vincente e ha riportato nella bacheca del Bilbao un trofeo importante dopo 40 anni di attesa e sei sconfitte in finale di Copa. Chissà se il Maiorca ha digerito la sconfitta in modo altrettanto lucido, come in occasione del pre-rigori.