L’Egitto supera ai rigori il Camerun e vola in finale di Coppa d’Africa, sfiderà il Senegal Il Camerun è stato battuto dall’Egitto ai calci di rigore nella semifinale di Coppa d’Africa. Decisivo il portiere egiziano Gabski, che ha regalato ai Faraoni l’ultimo atto contro il Senegal.

A cura di Marco Beltrami

L'Egitto conquista la finale di Coppa d'Africa e sfiderà il Senegal, reduce dal successo nella Coppa d'Africa. Salah e compagni hanno battuto in semifinale il Camerun ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano conclusi senza gol. Una delusione enorme per i padroni di casa che perdono la chance di conquistare per la sesta volta il titolo continentale. Grande protagonista della serata il portiere egiziano Gabaski che ha parato due penalty.

La rivincita della finale del 2017 è stata divertente. Più vicini al gol nella prima frazione i padroni di casa con l'incrocio dei pali colpito da Ngadeu, e Toko Ekambi che ha impegnato il portiere avversario. Un po' contratto l'Egitto che si è affidato al solito Salah, e a Fathi. Nella ripresa, i Leoni indomabili hanno continuano a spingere anche se con il passare dei minuti è affiorata un po' di stanchezza, e sono usciti alla distanza i Faraoni, con l'attaccante del Liverpool scatenato. Diverse le occasioni per quest'ultimo che però non è stato particolarmente cinico, un po' come tutti gli attaccanti in campo. Conseguenza naturale i supplementari dove la sfida non si è sbloccata e l'Egitto ha perso Queiroz, espulso per proteste troppo plateali.

Ai calci di rigore è salito in cattedra l’estremo difensore egiziano Gabaski che ha parato sia il entativo di Mokouidi, che quello di Siliki, con N’Jie che ha poi calciato fuori. L’unico gol è stato quello del bomber Aboubakar, mentre per l’Egito a segnare sono stati Zizo, Adelmonen e Lashine. 3-1 e tutti a casa, con l’Egitto che ha raggiunto così il Senegal nella finale in programma domenica 6 febbraio alle ore 20 italiane.

L'Egitto avrà una grande possibilità, anche se dovrà fare a meno del suo allenatore che sarà squalificato dopo l'espulsione. Infatti in caso di successo, Salah e compagni blinderebbero ulteriormente il loro primato nell'albo d'oro arrivando ad otto trionfi. Il Senegal invece, spera di conquistare la sua prima affermazione dopo due delusioni in finale, ultima quella nell'edizione del 2019.