Il Senegal è la prima finalista di Coppa d’Africa: battuto il Burkina Faso 3-1 Il Senegal vince la semifinale e si gioca il titolo della Coppa d’Africa con la vincente tra Camerun ed Egitto. Decisivi i gol nella ripresa di Diallo, Gueye e Manè.

A cura di Alessio Pediglieri

Una semifinale vera, vissuta sul fil di lana, con tutto ciò che può riservare il meglio del calcio ai grandi livelli: Burkina Faso-Senegal ha regalato emozioni, gol, spettacolo e tanto agonismo in campo. Nel secondo tempo sono arrivate tutte le reti: 3-1 per i Leoni del Senegal che adesso attendono di conoscere la sfidante per il titolo tra Camerun ed Egitto.

Il Senegal "europeo" di Koulibaly, Manè, Mendy, Diallo era indiscusso favorito per raggiungere la finale di Coppa d'Africa 2022, ma ha dovuto faticare molto più del previsto con un primo tempo concluso 0-0 e che ha visto il Burkina Faso restare in partita malgrado la differenza evidente sul piano tecnico. Per due volte il Senegal ha reclamato un calcio di rigore, per due volte il VAR glielo ha negato. In entrambi i casi la scelta effettuata è apparsa corretta con i Leoni di Cissè che hanno potuto solo sgolarsi senza riuscire a far cambiare idea ad arbitro e moviola.

Ma il primo tempo ha regalato anche attimi tesissimi quando attorno alla mezz'ora di gioco c'è stato un tremendo scontro di gioco con il portiere del Burkina Faso che è dovuto uscire in barella, tra gli applausi del pubblico presente. Dopo un lunghissimo recupero (ben 7 minuti), si è andati al riposo con la consapevolezza che si sarebbe assistito ad un secondo tempo altrettanto intenso.

Le attese non sono state deluse: il Senegal ha continuato il suo gioco fatto di possesso e di tecnica, il Burkina Faso ha retto finchè ha potuto, mettendo in campo la sua arma migliore: la ripartenza in contropiede. Ma quando i Leoni hanno trovato il primo vantaggio, il match si è indirizzato su precisi binari: Diallo, difensore del Psg, ha trovato l'1-0 con un anticipo in area di rigore, poi è arrivato il raddoppio con la difesa del Burkina ancora in ambasce sempre da un altro giocatore dei parigini, Gueye. Solo nei minuti conclusivi, la reazione di rabbia, per il momentaneo 1-2, prima del gol in chiusura di Manè, in conropiede con un pallonetto vellutato e preciso.