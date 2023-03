Il trucco di una maestra per far stare in silenzio la sua classe: dice una frase su Messi e Mbappé Così l’insegnante riporta il silenzio fra i suoi alunni. Ma non è la prima a usare questo stratagemma.

A cura di Ada Cotugno

L'Argentina è tutta ai piedi di Leo Messi: l'onda di gioia per il Mondiale vinto dalla nazionale guidata da Lionel Scaloni non si è ancora fermata e il numero 10 albiceleste è diventato l'eroe dell'intero Paese che attendeva da anni di poter rivivere queste emozioni.

Ovviamente la pulce è diventato l'idolo anche di milioni di bambini che hanno seguito con passione il cammino in Qatar che lo ha incoronato come Campione del Mondo. La Messi-mania è spopolata tra i più piccoli e una furba insegnante argentina ha saputo approfittare della situazione per tenere a bada la sua classe turbolenta, come mostrato all'interno di un video virale caricato sui social dalla donna.

Le immagini ritraggono la maestra alle prese con un gruppo di alunni piuttosto rumorosi e per riportare il silenzio in aula ha lanciato un appello a tutta la sua classe: "Chi continua a parlare preferisce Mbappé a Messi", poche parole ma efficaci per far tacere tutti i ragazzi.

"È durato 10 secondi ma è stato spettacolare, è il potere del GOAT" è stato il commento della donna al video che ha fatto subito il giro del mondo, suscitando l'ilarità di tutti.

In realtà la professoressa argentina non è la prima a usare questo trucchetto per riportare l'ordine durante una lezione. Qualche mese fa ci aveva pensato anche un suo collega di Cordoba, Amadeo Laguens, un insegnante di filosofia di una scuola privata che per riprendere il controllo della sua classe aveva scritto sulla lavagna "Chi parla odia La Scaloneta".

Inutile sottolineare che lo stratagemma ha avuto effetto immediato: come confermato dall'insegnante ai media argentini fra i 40 ragazzi presenti è calato il silenzio totale e tutti hanno seguito la lezione con l massima attenzione.