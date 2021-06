Attimi di paura nel corso del match tra Finlandia e Russia a San Pietroburgo. Il difensore russo Mario Fernandes è stato portato in ospedale per un sospetto infortunio alla colonna vertebrale dopo essere atterrato sulla schiena poco prima della mezz'ora del primo tempo del match della Gazprom Arena. Il terzino di origine brasiliana è saltato per colpire di testa e non è stato in grado di frenare la sua caduta sul terreno di gioco, atterrando direttamente sulla schiena: dopo le cure in campo, Fernandes è stato portato via in barella dopo essere stato immobilizzato dallo staff medico. Il calciatore classe 1990 nato a São Caetano do Sul è stato portato subito in ospedale per sottoporsi a controlli più approfonditi. Secondo quanto fanno sapere dalla federazione russa, Fernandes sarà tenuto "sotto la supervisione dei medici della nazionale".

Gli addetti stampa della nazionale russa hanno fatto sapere che Fernandes non ha riportato nessun problema alla colonna vertebrale e hanno affermato che si riunirà alla squadra per il rientro a Mosca. Nella nota si legge: "Secondo i risultati dell'esame, Mario Fernandez non ha avuto lesioni alla colonna vertebrale. Sta volando con la squadra a Mosca e sarà sotto la supervisione dei medici della nazionale russa".

Per la Russia, che aveva perso 3-0 contro il Belgio nella prima partita del girone B, è arrivata una importantissima vittoria contro la Finlandia e questa affermazione ha permesso alla selezione di Stanislav Chechesov di portarsi al secondo posto del suo gruppo: a decidere il match è stata una bellissima conclusione di sinistro di Aleksey Miranchuk poco prima dell'intervallo. Domani, per lo stesso raggruppamento, si affronteranno la Danimarca e il Belgio a Copenaghen mentre i russi torneranno in campo contro i danesi lunedì 21 giugno 2021 al Parken Stadium.