video suggerito

Il traduttore di Mourinho scambia “crepuscolo” per “gabinetto”: José gli rifila una manata Fare il traduttore di José Mourinho in Turchia non è esattamente il più facile dei lavori: un errore nel confondere “crepuscolo” con “gabinetto” gli costa una manata davanti a tutti in conferenza. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica scorsa il Fenerbahce di José Mourinho ha battuto in casa il Caykur Rizespor, rimontando da uno svantaggio di due gol: la doppietta di Dzeko è stata poi seguita quasi allo scadere del match dalla rete del 3-2 finale di En-Nesyri, dopo che gli ospiti erano stati ridotti in 9 uomini per due espulsioni (la seconda dell'ex Fiorentina Rachid Ghezzal). Un epilogo che ovviamente ha messo di buon umore Mourinho, che nel dopo partita è stato protagonista di un siparietto col traduttore, presenza fissa alle sue conferenze visto che il tecnico portoghese si esprime in inglese. Un termine sbagliato – "gabinetto" al posto di "crepuscolo" – ha provocato la reazione dello Special One, che gli ha rifilato una manata.

Il traduttore di Mourinho confonde "twilight" con "toilette" e si becca una manata da José

Mourinho ha detto in inglese che durante le partite va nella "twilight zone", ovvero "nella zona del crepuscolo", espressione con cui in aviazione si indicava il momento in cui – nella fase di atterraggio – la linea dell'orizzonte scompariva sotto l'aereo, lasciando per un attimo il pilota senza riferimenti. La locuzione è stata poi resa molto nota dall'aver ispirato il titolo di alcune serie televisive e film. Tutte cose che il traduttore ignorava, visto che dopo qualche secondo di impasse ha chiesto al portoghese: "Hai detto zona toilette?". Ovviamente l'uomo è stato tradito dall'assonanza tra "twilight" e "toilette".

A quel punto Mourinho ha risposto sorpreso: "Niente zona gabinetto, zona crepuscolare". Poi si è girato alla sua destra e ha dato una pacca sul braccio del traduttore: "Niente toilette, amico!". Il tutto fatto ovviamente in maniera scherzosa, suscitando le risate dei giornalisti presenti.

Meno sorridente sarà stato José quando il giorno dopo ha assistito in TV alla vittoria in trasferta del Galatasaray per 1-0 contro il Gaziantepspor. Un successo che ha lasciato invariato il vantaggio di 6 punti tra la capoclassifica e il Fenerbahce e ha provocato le accuse via social dello Special One, adirato per l'arbitraggio da lui ritenuto (ancora una volta) sfacciatamente favorevole alla squadra di Osimhen e Icardi. Quest'ultimo ha poi risposto a Mou in maniera altrettanto velenosa su Instagram: conoscendo José, la vicenda non finirà qui.