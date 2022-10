Il Toronto delude ma lo scherzo tra Insigne e Criscito diventa virale: “Sei venuto in pigiama?” Dopo la delusione per il penultimo posto in campionato, Insigne e Criscito scherzano via social. Il motivo? Il look dell’ex capitano del Genoa finito nelle stories del compagno di squadra.

A cura di Alessio Pediglieri

A Toronto non possono essere di certo soddisfatti, con la squadra lontanissima dalla qualificazione ai playoff ed ha concluso malamente la propria stagione ufficiale in MSL, la prima che ha visto giocare insieme Oltreoceano due giocatori provenienti dal nostro campionato hanno scelto l'avventura americana per continuare a giocare a calcio dopo una vita trascorsa a incrociarsi sui campi di Serie A, Domenico Criscito e Lorenzo Insigne. Che hanno però trovato il modo di scherzare, con filmati e immagini che ben presto sono diventate virali e oggetto di puro divertimento classico di fine stagione a dimostrazione di una intesa perfetta e una amicizia non solo presente in campo.

A dare il via al tutto è stato l'ex giocatore del Napoli, Lorenzo Insigne che si è divertito a riprendere Criscito con il proprio telefonino, postandolo poi nelle proprie storie sull'account ufficiale di Instagram e scatenando un piccolo divertente putiferio con l'ex capitano del Genoa che non si è lasciato scappare l'occasione per dar vita a un confronto di assoluto dubbio gusto sui rispettivi look.

Domenico Criscito nelle stories Instagram di Lorenzo Insigne

"Uè Mimmo ma stamattina sei venuto con il pigiama al campo?" si sente dire fuoricampo da Insigne mentre col telefonino riprende da dietro il suo compagno a Toronto, che sfoggia un completo decisamente inusuale. "Sì è un bel pigiama" ha risposto divertito Criscito ben consapevole che tutto sarebbe stato postato da lì a poco sui social. E così è stato: il filmato è finito nelle Stories dell'account di Lorenzo Insigne che a sua volta è stato sbeffeggiato in quelle dell'ex rossoblù. Come? A colpi di look, ovviamente perché Criscito non è stato da meno, pubblicando un fermo immagine di Insigne, negli spogliatoi di Toronto, con una bandana in testa e in una improbabile mossa. Il tutto con in sottofondo la sigla del telefilm che spopolò negli anni 70, "Sandokan", la Tigre della Malesia.

Momenti di ilarità che accompagnano alla conclusione della stagione e che scacciano via le nubi dei malumori per un epilogo insoddisfacente da parte della franchigia canadese che si è fermata in fondo alla classifica. Il Toronto con appena 34 punti e ben 18 sconfitte in 34 partite, ha concluso al penultimo posto anche se Insigne e Criscito il loro sono riusciti anche a farlo nella seconda parte di stagione, in cui ha partecipato anche il ‘terzo' italiano del gruppo, Federico Bernardeschi: tutti loro hanno messo in mostra le proprie qualità, non riuscendo a sovvertire il destino già scritto della squadra ma entrando prepotentemente nel cuore della tifoseria a suon di gol e assist. Non certo per il look, decisamente da rivedere.