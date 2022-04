Il Torino è campione d’Italia 2022 della eSerieA: battuto ai calci di rigore il Venezia Il Torino è Campione d’Italia 2022 della eSerieATIM grazie a Obrun2002: decisiva la vittoria nella doppia finale contro il Venezia.

A cura di Vito Lamorte

Il Torino FC esports è campione d’Italia 2022 della eSerieA TIM. Decisiva la vittoria in finale ai calci di rigore contro il Venezia. Una doppia gara tiratissima, con due dei player più forti del panorama italiana: per i granata Obrun2002 e per gli arancioneroverdi Karimisback. Si tratta della seconda edizione della eSerie, con il secondo scudetto su Fifa 22. Le squadre che hanno centrato l’accesso alle semifinali sono Venezia, Salernitana Torino e Sassuolo e hanno mancato l'accesso a questa Final Four tutte le big.

La sfida di andata si è conclusa con la vittoria del Venezia per 1-0 mentre il ritorno è stato un'altalena di emozioni che si è conclusa al 90′ sul 3-2 per il Toro e l'epilogo è stato dolcissimo per i colori granata dopo i calci di rigore. Nelle semifinali il Venezia ha battuto per 7-3 la Salernitana guidata da Montaxer, mentre il Torino ha superato per 6-3 il Sassuolo di Figu7rinho. La società piemontese con questa vittoria ha scritto per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro degli eSports in Italia.

Queste le parole di Obrun2002 dopo la finale: “Non ho ancora realizzato finalmente ci sono riuscito. Troppo bello. Ogni volta che passavo in svantaggio, pensavo alle sconfitte dello scorso anno. Non ho mollato mai, anche quando sono andato sotto ai quarti e quando ero in difficoltà durante le semifinali. Sapevo che Karim avrebbe usato il 3-5-2, mi sono preparato ed ho sfruttato il fatto che i suoi giocatori fossero tutti schiacciati al centro. Il mio coach, poi, è stato stellare: Daniele (Danipitbull, ndr) mi ha fatto fare le pause giuste e devo davvero ringraziarlo. Questa vittoria è anche sua, siamo grandi amici e il suo aiuto è stato fondamentale“.

La consegna della coppa è stata la conclusione della due giorni in cui si è disputata la Final Eight della eSerie A TIM, organizzata da Lega Serie A in collaborazione con TIM, Infront e PG Esports. Il torneo è iniziato lo scorso novembre con le Online Qualifier powered by PlayStation, seguite dalla Regular Season e dai Playoff che hanno decretato gli otto team che si sono affrontate per contendersi lo Scudetto.

Questi le squadre della Final Eight: Sampdoria, Venezia FC gaming, U.S. Salernitana 1919 Esports, Fiorentina Esports, Torino FC eSports Team, Empoli Esports FC, AC Milan Qlash, Sassuolo Esports. Tutti i match sono stati trasmessi dai canali Twitch e YouTube della eSerie A TIM e su TimVision, con commento in italiano; ma erano disponibili anche sul canale YouTube di Lega Serie A e Twitch EASPORTSFIFA, anche in lingua inglese.