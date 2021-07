Il “tiraggiro” di Insigne finisce nella Treccani: la definizione dell’enciclopedia Il cosiddetto ‘Tiraggiro’ di Insigne è finito nel vocabolario dell’Enciclopedia Treccani. Questa espressione, divenuta popolarissima nel corso degli Europei vinti dall’Italia, è entrata tra i neologismi della Treccani. Il ‘tiraggiro’ altro non è che il classico ‘tiro a giro’. In questo modo hanno segnato negli ultimi Europei Insigne e Chiesa.

A cura di Alessio Morra

Ormai è ‘Tiraggiro' mania. Questa sarà sempre, calcisticamente parlando, l'estate degli Europei vinti dall'Italia, che li ha conquistati grazie a tanti grandi e meravigliosi protagonisti anche Insigne che ha brevettato il cosiddetto tiraggiro, tutto attaccato, che è stato realizzato magistralmente anche da Federico Chiesa nella semifinale con la Spagna (entrambi i gol sono finiti nella top ten dei gol più belli di Euro 2020). E ora il ‘tiraggiro' è finito anche nella Treccani.

Capita spesso che tra i neologismi della lingua italiana ci siano parole che abbiano a che fare con lo sport o in particolar modo con il calcio. E tra le nuove parole ora c'è ‘tiraggiro' che è diventata popolarissima dopo il bellissimo gol segnato, in questo modo, da Lorenzo Insigne nella partita valida per i quarti di finale degli Europei tra Belgio e Italia. Questa è la definizione ufficiale presente nel vocabolario dell'enciclopedia Treccani di tiraggiro s.m. (fam.): "Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare".

La conclusione definita dunque come ‘tiro a giro' è una specialità di Insigne, che l'ha brevettata anche linguisticamente, ma questa è una giocata comunque classica nella storia del calcio. Non sono in tanti quelli che riescono a segnare in questo modo, oltre a Insigne e a Chiesa, in questo modo con il tiro a giro ha realizzato dei gol meravigliosi Del Piero. L'ex numero 10 della Juventus, a metà degli anni '90, segnando spesso in quel modo, in particolare in match di Champions, diede il suo nome a quel tipo di conclusione, che venne ribattezzata come ‘tiro alla Del Piero'.