video suggerito

Inter favorita davanti a Real e PSG in Champions, il Supercomputer insiste anche dopo i playoff Real Madrid e PSG non fanno paura all’Inter in Champions League con i nerazzurri che restano favoriti per la vittoria finale malgrado gli straordinari show di spagnoli e francesi nei playoff. A dirlo, il supercomputer Opta che ha confermato i nerazzurri di Inzaghi dietro solo a Liverpool, Arsenal e Barcellona. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Conclusi i playoff di Champions League, si conoscono le 16 squadre che si affronteranno da qui in avanti per arrivare fino alla finale di Monaco. I verdetti hanno visto un tracollo totale da parte delle italiane, tutte eliminate malamente, mentre ci sono state delle importanti conferme tra alcune big che erano finite in disgrazia. Come il Real Madrid e il PSG che si sono qualificate a suon di gol, dimostrando di essere tornate pretendenti serie al titolo. Per tutti ma non per il supercomputer che, malgrado quanto accaduto, insiste nel vedere l'unica italiana rimasta, l'Inter, tra le massime favorite, sempre davanti alle squadre di Ancelotti e Luis Enrique.

Il supercomputer ha rielaborato i dati dopo i playoff

Al Paris Saint Germain non è bastato segnare in 180 minuti nel derby tutto francese contro il Brest, ben 10 gol senza subirne alcuno. E per il Real Madrid è passata quasi inosservata l'impresa compiuta nel big-match contro il Manchester City dove gli spagnoli hanno surclassato i campioni in carica punendoli sia all'andata che al ritorno, con un esito disarmante: 6-3 complessivo. Il supercomputer di Opta, che elabora e riaggiorna tutti i dati in suo possesso anche in base degli ultimi risultati non ha cambiato la propria previsione e ha insistito a relegare le due ritrovate protagoniste ai margini delle possibili vincitrici a Monaco.

Lo show di Real Madrid e PSG non è servito a nulla

Dunque non è bastato lo show personale di Mbappè che da solo ha annichilito il City facendo sprofondare Guardiola in un abisso che non sembra conoscere confini. E nemmeno la vittoria impressionante del PSG che ha devastato il Brest al Parco dei Principi, con un epocale 7-0 seguito allo 0-3 dell'andata. L'algoritmo ha retto l'urto dei ritorno di queste due superpotenze che dopo la prima inedita fase a girone unico, erano cadute nel tranello dei playoff: non c'è spazio per loro di poter arrivare fino a fine torneo e vincere la Champions League. Un verdetto che sta facendo discutere, di fronte ad equilibri che sono apparsi del tutto ribaltati dai risultati di campo.

L'Inter regge l'urto di Real e PSG: davanti solo Liverpool, Arsenal e Barcellona

Secondo il supercomputer Opta, chi non ha giocato i playoff resta ugualmente favorito per la vittoria finale. Gol, spettacolo, dimostrazione di forza non sono servite a nulla: il Liverpool resta il massimo favorito con il 20,2%, davanti ai connazionali dell'Arsenal che seguono al 16,8%. Terzo gradino del podio, per il Barcellona con il 12,7%, davanti all'Inter. La squadra di Inzaghi, che avrà il compito di difendere i colori italiani in Champions League, si presenta al sorteggio di domani con il 12,4%. Davanti proprio alle due rinate superpotenze del calcio internazionale: il Real Madrid è quinto (10,5%) mente il PSG insegue al sesto posto (8,8%).