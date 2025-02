video suggerito

Kvaratskhelia ha già dimenticato Napoli: "Sono molto felice, tutto va nella direzione giusta al PSG" Kvaratskhelia ha trovato il gol anche in Champions League con il PSG. L'ex attaccante del Napoli crede che la sua nuova squadra abbia la chance di vincere la coppa: "Liverpool o Barcellona? Non importa chi arriva".

A cura di Alessio Morra

Dopo il primo gol in Ligue 1 è arrivato pure il primo gol in Champions League con il PSG per Kvicha Kvaratskhelia, che ha rapidamente conquistato tutto l'ambiente, Luis Enrique in testa, che gli ha cambiato posizione, facendolo giocare sulla fascia destra. Kvara, a parole, ha già dimenticato Napoli e sogna in grande con il Paris, con cui pensa di poter vincere anche la Champions League.

Kvara in gol nel 7-0 al Brest

L'addio con il Napoli è ampiamente alle spalle. L'inserimento al PSG è stato placido. Luis Enrique gli ha dato la titolarità in campionato e nel ritorno di Champions anche in coppa. Con il Brest è stato un allenamento agonistico. La partita è finita addirittura 7-0 (dopo il 3-0 dell'andata). Kvara ha giocato sulla fascia destra, una novità, ed ha segnato il gol del momentaneo 2-0, il primo con i francesi in Europa (secondo in assoluto), e ha servito pure un assist.

"Sono felice, qui tutto va bene"

Dopo la partita il georgiano ha rilasciato un'intervista, cosa tutt'altro che abituale. Parlando con L'Equipe ha parlato di queste prime settimane francesi: "Sono molto felice, tutto va bene. Ci vuole tempo. Ho cambiato nazione, è diverso, e non è facile. Credo stia andando tutto nella giusta direzione".

Ora Liverpool o Barcellona per il PSG

Parole canoniche, prevedibili, così come quelle sul 7-0 al Brest: "Non ricordo di aver vinto partite con un punteggio così largo, è stato incredibile, perché non era facile. Abbiamo segnato e abbiamo creato delle occasioni". Il registro invece è cambiato quando si è parlato delle prospettive del PSG, che agli ottavi pescherà Liverpool o Barcellona. Kvara ci crede: "Non ho una preferenza, non importa chi arriva. Cercheremo di essere pronti contro chiunque. Non sarà facile nemmeno per loro. La Champions? Certo che possiamo vincere la Champions League, tutto è possibile, bisogna solo lavorare per farlo".