Il super gol di Nasti, l’assist al bacio di Esposito: arriva la prima vittoria di Nunziata con l’U21 Due gol di pregevole fattura permettono all’Italia Under 21 di battere la Turchia: prima vittoria di Carmine Nunziata sulla panchina degli Azzurrini.

A cura di Vito Lamorte

La prima vittoria di Carmine Nunziata sulla panchina dell'Under 21 è arrivata al secondo match, con l'Italia che ha battuto per 2-0 la Turchia a domicilio e si è portata al secondo posto del gruppo A alle spalle della Norvegia.

Una gara ben giocata da parte degli Azzurrini e che si è conclusa positivamente per la rappresentativa italiana grazie a due giocate davvero di altissima qualità.

Quella che balza di più agli occhi è sicuramente la rete che ha chiuso il match, visto che Marco Nasti era entrato in campo da pochi minuti e ha battuto il portiere turco con un tiro di controbalzo da quasi 30 metri: un gesto da vero attaccante e che ha messo in mostra come l'attaccante del Bari avesse già in mente questo tipo di giocata.

Allo stadio di Kocaeli ha sbloccato il match la rete di Fabio Miretti ma la qualità nell'azione l'ha messa Francesco Pio Esposito: l'attaccante dello Spezia, in prestito dall'Inter, ha ricevuto sulla fascia sinistra e con un dribbling secco si è liberato del suo diretto avversario e ha appoggiato il pallone verso il centro dell'area dove si è fatto trovare pronto il centrocampista della Juventus.

Una dribbling netto, che non ha lasciato scampo al difensore turco e ha permesso all'attaccante azzurro di crossare in maniera comoda per il compagno: così gli Azzurrini hanno incanalato la sfida a loro vantaggio.

Il tabellino di Turchia-Italia

RETI: 45'+3 Miretti, 79′ Nasti

TURCHIA (4-4-2): Alemdar; U. Yildiz, Saatci, Bayram, Ozcan (46′ Aksoy); K. Yildiz, Tiknaz, Elmaz (62′ Canak), Potur (46′ Beyaz); Destan (62′ Gurluk), Yardimci (78′ Turkmen). Ct. Surme

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggieri; Casadei, Prati, Ndour; Miretti (65′ Bove); Baldanzi (89′ Fazzini), Esposito (65′ Nasti). Ct. Nunziata

Le qualificazioni a Euro 2025

Strapperanno il pass per l'Europeo le nove vincitrici dei gruppi e le tre migliori seconde. Le altre sei seconde classificate accederanno agli spareggi del novembre 2024 per gli ultimi tre posti nella fase finale. La rassegna continentale si giocherà nell'estate 2025 in Slovacchia.

La classifica del girone A

Norvegia 6 pt. (2 giocate, diff. reti +14)

ITALIA 4 pt. (2 giocate, diff. reti +2)

Lettonia 4 pt. (3 giocate, diff. reti -5)

Repubblica d'Irlanda 3 pt. (1 giocata, diff. reti +1)

Turchia 0 pt. (2 giocate, diff. reti -3)

San Marino 0 pt. (2 giocate, diff. reti -9)