Il sorriso di Mihajlovic dall’ospedale, sorpresa della moglie: “Un leone dal cuore tenero” Bellissima sorpresa di Arianna Mihajlovic che regala molta speranza riguardo alle condizioni del marito Sinisa Mihajlovic tornato in ospedale per scongiurare il rischio che la leucemia torni in maniera ancora più acuta: toccanti le parole di sostegno della moglie dell’allenatore del Bologna che lascia trasparire un benaugurante sorriso.

A cura di Michele Mazzeo

Sinisa Mihajlovic continua la sua battaglia contro quella leucemia che sembrava ha già sconfitto tre anni fa, ma che lo scorso marzo lo ha costretto a tornare nuovamente in ospedale a causa del forte rischio che si ripresenti in forma ancora più acuta. Come ha sempre detto, l'attuale allenatore del Bologna (momentaneamente sostituito in panchina dal fidato Emilio De Leo) trae la forza per combattere questa sua battaglia dall'amore della sua famiglia, dai cinque figli, dalla nipotina Violante e dalla moglie Arianna. Ed è proprio quest'ultima che oggi ha regalato a lui e a tutti coloro che sono in pena per le sue condizioni una splendida sorpresa.

Oggi infatti la moglie ha fatto visita in ospedale al tecnico serbo e ha poi pubblicato una foto sui social network che li ritrae insieme mentre Sinisa Mihajlovic sfoggia un rassicurante sorriso. Toccanti le parole di sostegno scritte da Arianna a corredo di quella che è una delle rare foto del marito dopo il ricovero dello scorso marzo nel rispetto della privacy chiesta a riguardo dallo stesso Sinisa nel giorno in cui ha annunciato di doversi nuovamente sottoporre ad un ciclo di cure per prevenire la ricomparsa della malattia.

Parole che descrivono perfettamente l'attuale tecnico del Bologna, duro e forte nel lavoro ma tenero quando ha al suo fianco le persone che ama: "Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un Leone dal cuore tenero. Surprise" ha difatti scritto la bellissima romana sposata dal 1995 con quello che è stato uno dei migliori calciatori serbi della sua generazione e che oggi è uno dei migliori allenatori della Serie A.