Il sorprendente calcio d’inizio del Como: Fabregas ha portato in Serie A lo schema di Real e PSG Il Como ha messo in mostra un calcio d’inizio del tutto particolare. Contro la Lazio la squadra di Fabregas ha eseguito lo schema usato già da Real Madrid e PSG. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Como ha strappato un pareggio in casa della Lazio nell'anticipo di questa ventesima giornata di Serie A. La squadra di Fabregas, che deve ancora recuperare la sfida contro l'Inter, è attualmente a quota 19 punti al sedicesimo posto in classifica. Un punto in più del Cagliari terzultimo che pure è riuscito nell'impresa di prendersi un punto in casa del Milan. In attesa della partita del Verona a Napoli dunque, la lotta salvezza resta ancora apertissima e coinvolge almeno 9 squadre racchiuse in una manciata di punti. Ma Cutrone e compagni sono riusciti lo stesso a sorprendere.

Il momento in cui parte il passaggio decisivo a tagliare la difesa.

Sin dalla prima giornata infatti il Como ha entusiasmato tifosi e amanti del calcio per la sua proposta di gioca offerta dal tecnico Cesc Fabregas. L'ex centrocampista spagnolo in Italia sta portando diverse idee e novità tattiche che riprese anche da altri campionati. Più in generale, l'impronta di Cesc è anche quella di prendere spunto dai top club in cui ha militato da calciatore. In questo caso contro la Lazio il calcio d'inizio del Como ha sorpreso l'Olimpico. Con due passaggi è arrivato in porta un po' come ha fatto in più occasioni il Real Madrid ma anche il PSG.

L'attaccante batte il calcio d'inizio e la passa all'indietro al centrocampista facendo un finto movimento "dai e vai" per poi tornare a riprendere lo scarico. A questo punto arriva la sponda all'altro attaccante posto all'esterno del cerchio di centrocampo che di prima innesca il movimento che nel frattempo gli altri compagni di squadra avevano fatto al momento del secondo scambio. Il Como all'Olimpico è riuscito a spiazzare subito la Lazio sotto gli occhi di Fabregas che ha osservato in maniera minuziosa che tutto venisse eseguito nel modo giusto.

Fadera non riesce a coordinarsi al meglio per spingere la palla in porta.

Il PSG riuscì a segnare con questo schema grazie al tocco in rete di Mbappé

Purtroppo per i lombardi il gol non è arrivato perché la palla è stata troppo lunga ma l'azione è stata a dir poco efficace come dimostrano anche gli esempi del Real Madrid. Le Merengues infatti hanno eseguito questo schema l'anno scorso in Champions contro il Manchester City senza riuscire a trovare il gol solo per via dell'imprecisione di Vinicius. La squadra di Ancelotti si è poi ripetuta anche contro il PSG sempre in Champions. Proprio i parigini invece hanno trovato il gol eseguendo lo stesso schema contro il Lille grazie al tocco di Mbappé.