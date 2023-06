Il Sassuolo elimina la Juve dai playoff Primavera, si scatena la maxi rissa: la provoca un gesto Bianconeri fuori dai playoff nonostante il pari (1-1), emiliani favoriti dal migliore piazzamento in classifica. In semifinale la squadra di Bigica affronterà il Lecce. Nel finale la bagarre tra calciatori.

La rissa tra calciatori del Sassuolo e della Juve a fine gara.

La rissa è scoppiata al termine del match del campionato Primavera. È il 97° quando il direttore di gara fischia la fine di Sassuolo-Juventus, il risultato è di 1-1 ma in virtù di un miglior piazzamento in classifica a passare il primo turno dei playoff è la squadra emiliana. L'esultanza della formazione allenata da Bigica dura poco, a prevalere in quegli istanti è il sentimento di rabbia che scatena la rissa tra calciatori. Un accenno c'era stato qualche minuto prima in quei minuti di recuperi vissuti sul filo della tensione: colpa di una rimessa in campo e di una perdita di tempo. Ma è stato poco dopo che la situazione è esplosa.

Il gesto che con ogni probabilità ha scatenato la bagarre.

Le immagini di Sportitalia raccontano cosa è successo, nella ricostruzione c'è un dettaglio che spiega quale sarebbe stata la causa che ha provocato la baruffa. La palla è in possesso di un calciatore del Sassuolo, la gara è agli sgoccioli. I sette minuti di recupero sono scaduti e, quando il direttore di gara fischia la chiusura dell'incontro, il giocatore scaraventa la sfera verso la panchina dei bianconeri colpendo alla gamba una persona. Non si sa quanto sia stato volontario o meno e se non si sia trattato solo di un modo per sfogare la pressione e lo stress di quella gara molto tirata, fatto sta che quell'atteggiamento farà da miccia.

La partita. A passare per primi in vantaggio sono i bianconeri, grazie a un perfetto calcio di punizione di Hasa. Ma commettono l'errore di lasciare spazio e iniziativa agli avversari che prendono il comando delle operazioni ma fanno fatica a trovare la rete del pareggio. Arriverà nel momento più caldo dell'incontro, all'83' grazie al gol realizzato in tap-in da Pieragnolo. Al triplice fischio la maxi rissa che ha rovinato tutto. Nel prossimo turno il Sassuolo affronterà il Lecce che aveva chiuso la stagione regolare in testa alla classifica.

Il tabellone dei playoff Primavera – Primo turno

Gara 1: Sassuolo-Juventus 1-1 (Sassuolo)

Gara 2: Fiorentina-Roma – 3 giugno ore 16

Semifinali

Semifinale A – Lecce-Sassuolo – 5 giugno ore 15

Semifinale B – Torino- vincente Gara 2 – 6 giugno ore 15

Finale

Vincente Semifinale A contro Vincente Semifinale B – 9 giugno ore 15