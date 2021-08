Il saluto social di Messi al Barcellona: “Ho fatto di tutto per rimanere qui” Lionel Messi ha lasciato ufficialmente il Barcellona dopo 21 anni. Il giocatore potrebbe atterrare già questa sera a Parigi e sottoporsi già domani alle visite mediche con il club parigino. Dopo l’addio in lacrime nel corso della conferenza stampa odierna, il giocatore argentino ha saluto il club catalano anche sui social: “Ho fatto di tutto per rimanere qui”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lionel Messi ha detto ufficialmente addio al Barcellona nel corso di una conferenza stampa durissima per il giocatore argentino che non è riuscito a trattenere le lacrime. Un lungo discorso che però è stato interrotto dal pianto della ‘Pulce' che dopo 21 anni, lascerà il club blaugrana. Ad attenderlo c'è il PSG, pronto a fargli firmare un contratto da 35 milioni di euro a stagione.

Messi è atteso stasera a Parigi: sarà domani il giorno delle visite mediche col Psg. All'aeroporto parigino, in questo momento, sono già tanti i tifosi del club francese che si sono assiepati all'esterno sperando di poter vedere il giocatore argentino scendere dall'aereo privato.

Il messaggio di Messi sui social: "Non è un addio"

Nel frattempo però è stato lo stesso giocatore a salutare anche via social i tifosi e il Barcellona. Tante parole d'affetto e riconoscenza nei confronti del Barcellona già sottolineate anche nel corso della conferenza stampa odierna. Ma soprattutto Messi ha voluto ribadire la sua volontà di voler restare con il club catalano senza però riuscirci. "Mi sarebbe piaciuto partire in un altro modo – ha scritto Lionel Messi sul proprio account Instagram in un post accompagnato da migliaia di like – anche se suppongo che un addio non possa mai essere qualcosa di carino".

A questo punto la Pulce sottolinea ancora la sua volontà palesata più volte al Barcellona: "Mi sarebbe piaciuto continuare qui, ho fatto tutto con quell'obiettivo e alla fine non è successo – ha aggiunto il giocatore – Ho solo parole di ringraziamento per tutti coloro che mi hanno accompagnato in tanti anni in questo club. E per i nostri tifosi, che mi hanno dato tutto il loro amore e che ho cercato di restituirglielo dando tutto anche per questa maglia. Me ne vado ma non è un addio". Il giocatore è ora atteso dal PSG. Si attende solo l'annuncio ufficiale dopo le visite mediche.