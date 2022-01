Il sacrificio di Dalot, gioca con uno squarcio sulla caviglia: suturato con diversi punti Diogo Dalot gioca praticamente l’intera partita del Manchester United in FA Cup con uno squarcio sulla caviglia. Necessari al triplice fischio diversi punti di sutura.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Manchester United ha battuto l'Aston Villa in FA Cup guadagnandosi il passaggio del turno. Una vittoria importante per la squadra di Rangnick che veniva dal pesante ko in campionato contro il Wolverhampton e il conseguente e presunto ammutinamento dello spogliatoio. Animi distesi e vittoria che dà coraggio ai Red Devils in una partita difficile e complicata da vincere. Una gara giocata con le unghie e con i denti dallo United e senza cedere nemmeno di fronte a un infortunio a dir poco impressionate. Proprio come accaduto a Diogo Dalot.

Il terzino del Manchester United, che lo scorso anno ha giocato con la maglia del Milan, ha mostrato sui social, attraverso il suo account Twitter, la foto del suo taglio sulla caviglia. Un autentico squarcio che ha lacerato il piede destro del calciatore. Il tutto è accaduto al minuto 30 quando, nel tentativo di contrastare Buenia in area di rigore, quest'ultimo, poggiando il suo piede a terra dopo uno stacco aereo, poggia la pianta del piede sulla caviglia di Dalot. Il giocatore resta a terra per diversi minuti prima di rialzarsi e proseguire la partita.

L'aspetto più impressionante della vicenda è proprio da ricercare nella forza di Dalot. Il giocatore riesce a proseguire la partita restando in campo per i successivi 65 minuti. Praticamente più di un'ora senza rinunciare a giocare, rischiando anche di peggiorare la situazione. Una volta rientrato negli spogliatoi, la caviglia di Dalot viene suturato con diversi punti messi in evidenza (anche questi) con una foto del giocatore postata all'interno del tweet precedente. "Grazie per i messaggi – scrive il giocatore – Adesso va tutto bene con l'aiuto del Dottore. Alla prossima! Buona immagine per chi ama l'anatomia" conclude Dalot scherzando anche sull'immagine forte che inevitabilmente fa davvero impressione a primo impatto.