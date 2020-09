Non capita in tutte le case di avere due fratelli allenatori in Serie A. E capita ancor più raramente, di conseguenza, di averli entrambi al debutto in campionato nello stesso giorno, alla stessa ora, con il medesimo risultato. È successo agli Inzaghi, famiglia di grandi centravanti prima e di ottimi allenatori poi. Per l'orgoglio dei genitori, che questo pomeriggio si sono divisi tra Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento in un'altalena di emozioni, terminata con la rimonta dei sanniti in casa della Samp e una grande gioia: la vittoria di entrambi i figli, Pippo e Simone.

Nel post-partita, ai microfoni di Sky, i due fratelli sono stati protagonisti di una bella intervista in parallelo, tra Cagliari e Genova. "Faccio i complimenti a Pippo perché se lo merita – ha esordito Simone -. La sua partita era più difficile rispetto alla mia. Mi dispiace solo che non ho il ritorno di immagine, mi sarebbe piaciuto vederlo. Il nostro direttore della comunicazione mi ha avvisato del punteggio di Genova nel finale della nostra partita".

Pippo ha risposto ricambiando a modo suo: "Io ho visto il gol di Lazzari sul tabellone mentre perdevo e c'è stata un po' di felicità in me. Per noi è stata una giornata bellissima". Un idillio in diretta tv, proseguito con le parole di Simone: "Sono felice per me, sono felice per Pippo per questa grande vittoria. Un pensiero va anche ai miei genitori che non so a casa a Piacenza come si siano organizzati per vedere due partite contemporaneamente".

E Pippo ha raccontato a Simone la reazione di papà Giancarlo nei minuti successivi alla partita: "Volevo dire a Simone che ho chiamato a casa, mio padre era al di là della linea ma piangeva e non lo sentivo. Volevo sentirlo, non sono riuscito a salutare né lui né la mamma". Irraggiungibili per gioia. Capita, con due figli così speciali.