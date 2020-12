Hakan Calhanoglu spera nell'esito positivo dell'incontro tra il suo agente e il Milan per il rinnovo del contratto con i rossoneri. Un tavolo di trattativa decisivo, previsto nei prossimi giorni, per limare la distanza tra domanda e offerta. Il club rossonero e il calciatore hanno tutta la volontà di chiudere questa storia affinché il turco possa continuare la sua avventura al Milan nel migliore dei modi. Decisivo dalla scorsa stagione ad oggi con Pioli, Calhanoglu è imprescindibile nel gioco del tecnico del Diavolo ma la proposta d'ingaggio che arriva dal suo entourage fa vacillare Maldini e Massara.

L'agente del turco chiede 5 milioni di euro più bonus, praticamente il doppio dei 2,5 attuali. Il Milan è disposto ad arrivare a 3,5. La sensazione è che si troverà una via di mezzo per accontentare tutti specie perché in agguato ci sono diversi club inglesi che spingono per l'acquisto del cartellino del giocatore. La volontà del Milan e di Calhanoglu è però chiara: nessuno vuole arrivare al divorzio.

Il rinnovo di Calhanoglu decisivo per il mercato del Milan

Un nuovo incontro fra Gordon Stipic, agente di Calhanoglu e il Milan, deciderà il futuro del trequartista in rossonero. Non solo dettagli da limare, ma una vera e propria trattativa da rimettere in piedi per venire incontro ad entrambi. Il Milan è disposto ad aumentare l'ingaggio del giocatore fino a 3,5 milioni di euro, 1 in più degli attuali 2,5. Il turco chiede il doppio, 5 più bonus.

A questo punto i rossoneri dovranno capire se conviene far partire un giocatore che con Pioli ha trovato la sua dimensione, specie in quella zona di campo o lasciarlo partire a zero e rituffarsi sul mercato. Molto più probabile che il Milan accetti le condizioni di Calhanoglu o quantomeno si arrivi a 4 milioni più bonus che rappresenta, ad oggi, la soluzione migliore per tutti.

Il nuovo incontro, previsto nei prossimi giorni, servirà a dare un'accelerata decisiva alla trattativa dato che anche altri diversi club, come il Manchester United, avevano manifestato un chiaro interesse per il calciatore. Il contratto di Calhanoglu scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Non c'è più tempo da perdere.