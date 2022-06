Il rinnovo di Boateng è sorprendente, 2023 kebab ai tifosi dell’Hertha: “Ha ancora fame” Kevin Prince Boateng ha rinnovato il suo contratto con l’Hertha Berlino per un’altra stagione. L’ex Milan ha annunciato il prolungamento con il club tedesco in modo del tutto originale: i tifosi riceveranno 2023 kebab.

A cura di Fabrizio Rinelli

Kevin Prince Boateng fa ancora parlare di sé. Non tanto per le straordinarie giocate che hanno contraddistinto il ghanese nella sua carriera, quanto per un'iniziativa extracalcistica e assolutamente curiosa dopo il suo rinnovo di contratto con l'Hertha Berlino. Ma andiamo con ordine. ‘Prince' è reduce dal matrimonio con Valentina Fradegrada, l’imprenditrice cinque volte campionessa italiana di arti marziali che si sono sposati sabato 11 giugno al podere Tesoro, secret place nel borgo toscano di Radicondoli, scovato da Enzo Miccio, il wedding designer artefice di ogni dettaglio di queste nozze.

Neanche il tempo di festeggiare che Boateng ha deciso di proseguire la sua avventura nel mondo del calcio, a 35 anni, con la maglia dell'Hertha. Lo scorso anno per lui 21 presenze stagionali con il club tedesco dopo l'esperienza in Italia, in Serie B, con la maglia del Monza, che però non si è conclusa con la promozione in massima serie dei brianzoli (avvenuta quest'anno ndr). Boateng non è mai riuscito ad andare in rete ma nonostante questo l'Hertha ha deciso di rinnovargli comunque il contratto per un'altra stagione e l'ha fatto in modo davvero originale, a dir poco appetitoso…

Sull'account social del club tedesco appare un video di Boateng intento a cucinare e preparare un classico kebab in un chiosco ‘Hakiki' intento a tagliare la carne con un preciso scopo. Dopo aver farcito un kebab dimostrativo, Boateng per festeggiare questo rinnovo e per ringraziare i tifosi del club che lo ha lanciato nel grande calcio, offrirà loro 2023 kebab.

Un'iniziativa a dir poco sorprendente e particolare per Boateng e il club che a questo punto ha dato appuntamento ai tifosi per il 13 agosto, ovvero il giorno della vigilia dell’esordio casalingo in campionato dell'Hertha Berlino contro l’Eintracht Francoforte, proprio al chiosco Hakiki, nel quartiere Wedding ovvero dove Boateng è cresciuto.

"È ancora affamato" scrive l'Hertha Berlino scherzando con un gioco di parole. Adesso non resta altro da pare che capire quanta affluenza di tifosi ci sarà davanti al chiosco indicato affinché i primi 2023 possano mettersi in fila e godere un panino kebab gentilmente offerto da Kevin Prince Boateng prima di godersi lo spettacolo della prima giornata di Bundesliga.