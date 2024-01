Il rigore di Mille è di una bruttezza rara, il portiere avversario prima lo umilia e poi si vendica Antoine Mille ha provato a fare il fenomeno in Coppa di Francia, calciando un rigore con il cucchiaio ma non ottenendo il risultato sperato. Il portiere avversario non l’ha presa bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Qual è stato il rigore più brutto della storia del calcio? Difficile dirlo con certezza, anche se un posto nelle prime posizioni della classifica lo merita sicuramente quello calciato dall'attaccante francese Antoine Mille. Ha provato a fare il fenomeno questo calciatore in una sfida di Coppa di Francia, ma tutto si è chiuso con una pessima figura, e con la rabbia del portiere avversario. Fortunatamente per Mille, è arrivata comunque la vittoria alla fine.

Epilogo ai calci di rigore per il confronto tra Chateauroux e Les Herbiers, due squadre che militano nella terza divisione francese. Dopo i tempi regolamentari e i supplementari la partita si era chiusa sul 2-2 con Mille protagonista di un gran gol per portare avanti i suoi. Quando però è arrivata la lotteria dei penalty, lo stesso attaccante l'ha combinata grossa. Dagli undici metri il giocatore ospite ha tentato la battuta alla Panenka, ovvero con il proverbiale cucchiaio. Come è andata finire? In modo disastroso.

Il pallone calciato lentamente da Mille è finito piano piano nelle braccia del portiere di casa. Quest'ultimo infatti è rimasto immobile e senza alcuno sforzo ha disinnescato il tentativo. Non contento di aver messo in cattiva luce il suo avversario Teo Hamelin si è scagliato contro di lui, lanciandogli il pallone contro. Un moto d'ira legato alla volontà del bomber di irriderlo con quel curioso tentativo. Al numero uno non è bastato dunque umiliare il giocatore dello Chateauroux, ma ha voluto anche dargli una lezione, rischiando un provvedimento disciplinare.

La parata facile facile di Mille però non è servita a molto visto che Les Herbiers sono usciti comunque sconfitti ai rigori salutando la competizione. Il centravanti dunque si è potuto consolare con la gioia della qualificazione, anche se il suo nome dopo questo disastroso rigore è diventato molto popolare e non di certo in termini positivi.