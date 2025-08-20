Il Real Madrid potrebbe perdere a tavolino per colpa di Mastantuono: ha violato il regolamento

La prima partita di Franco Mastantuono con il Real Madrid ha aperto un vero caso in Spagna che non riguarda soltanto questioni di campo. I Blancos rischiano di perdere a tavolino la gara vinta con l'Osasuna a causa dell'ingresso dell'argentino che avrebbe portato a una grave violazione del regolamento: Miguel Galan, il presidente del CENAFE (il centro di formazione degli allenatori in Spagna), ha presentato una denuncia per il comportamento irregolare della squadra di Xabi Alonso che avrebbe violato le regole mandando in campo il suo nuovo gioiellino

Il problema risiede nel modo in cui è stato registrato l'attaccante, un atto fatto in malafede secondo il giurista che apre alla possibilità di un reclamo da parte degli avversari e di una possibile sconfitta a tavolino nella prima partita di campionato. Ma cosa è successo e in che modo il Real Madrid avrebbe violato il regolamento?

Perché l'ingresso di Mastantuono può portare alla sconfitta a tavolino

Per strapparlo al River Plate il Real Madrid lo ha pagato 60 milioni di euro e i tifosi non aspettavano altro che vederlo in campo: quando al 65′ della prima partita di campionato ha messo piede per la prima volta al Bernabeu è scattata l'ovazione da parte di tutto lo stadio ma proprio quei pochi minuti di gara potrebbero costare la sconfitta a tavolino ai Blancos. La denuncia arriva da Galan che cita il regolamento: Mastantuono è a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra ma è stato registrato come membro del Castilla, praticamente la squadra B che gioca in terza divisione.

Non ci sarebbe nulla di male, visto che la società è la stessa, ma secondo il giurista questo sarebbe uno stratagemma per superare l'ostacolo dei 25 slot: tesserando il giocatore con il Castilla il Real non occuperebbe un posto in prima squadra e così facendo avrebbe la possibilità di registrare più giocatori di quelli consentiti. Secondo l’articolo 125 del regolamento della RFEF, l’iscrizione di un giocatore al filiale non può essere usata per eludere lo spirito delle regole e dunque i Blancos avrebbero agito in malafede.

Se verificato il trucchetto burocratico potrebbe avere gravi conseguenze: l'Osasuna ha 24 ore di tempo dopo la fine della partita (giocata ieri sera) per presentare ricorso e denunciare l'iscrizione irregolare di Mastantuono. Se la violazione dovesse essere verificata il Real Madrid rischierebbe di perdere la gara a tavolino, oltre che fare una pessima figura per aver aggirato una regola fondamentale per tutte le squadre.