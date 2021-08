Il Real Madrid ha pronto il contratto di Mbappé: corsa contro il tempo col PSG Accordo a 180 milioni di euro, 6 anni di contratto a 30 milioni a stagione. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni e un mal celato ottimismo sulla conclusione della trattativa per Kylian Mbappè tra Psg e Real. I media iberici sono certi che l’affare si concluderà nelle prossime ore, con la stella subito alla corte di Carlo Ancelotti.

A cura di Alessio Pediglieri

Dalla Spagna si dice sia tutto fatto: Kylian Mbappè è atteso per vestire la sua nuova maglia, quella del Real Madrid. L'entusiasmo è alle stelle e il clima di festa: poco importa che ad oggi il campione francese sia ancora sotto contratto con il Paris Saint Germain che ha già fatto capire di non gradire la trattativa con le merengues. Tuttavia, traspare ottimismo, si vocifera che la Casa Blanca abbia già un contratto pronto, che si stiano avvicinando le parti a livello economico e che tutto potrebbe chiudersi nell'arco di una manciata di giorni.

Voci, rumors, gossip. Ma qualcosa di vero sulla ferrea volontà del Real Madrid di aver puntato sulla stella transalpina del PSG e sulla fattibile possibilità di ingaggiarlo subito c'è: una ‘promessa' fatta al giocatore in tempi non sospetti, la volontà dell'Emiro di non rompere i rapporti con l'amico Florentino, alternative eventuali che non mancherebbero. Tutto porta a pensare che il ragazzo sia in dirittura d'arrivo per la Liga spagnola.

Sul fronte economico, dicono sempre fonti iberiche, c'è un avvicinamento importante. Il Psg scende dagli iniziali 220 milioni per il cartellino e il Real sale dai 160 messi sul tavolo. Ad esempio per "ABC" si parla anche di un accordo a 180 milioni finali. Poi, le indiscrezioni su un contratto che è già stabilito, nero su bianco, pronto per la firma.

Il giovane campione del mondo 2018 con la maglia della Francia, sarebbe pronto a mettere la firma su un contratto importante che ne segnerebbe la carriera in modo indelebile. Sei anni con la maglia delle Merengues, fino a giugno 2027. Riceverebbe uno stipendio annuo pari a 30 milioni di euro, più di quanto offriva il Psg che pur ha provato, senza riuscirci, a proporre un rinnovo. Anche per questo, concludono dalla Spagna, l'affare si farà: a Parigi non vogliono perdere a parametro zero un giocatore in scadenza di contratto.