Il Real Madrid ha imposto una condizione per il prestito di Endrick: cosa dovrà fare il Lione

Il Lione spalanca le porte a Endrick per la seconda metà della stagione, l'ultimo tentativo del Real Madrid per rilanciare il suo giovane gioiello, aspettato e coccolato fin da quando era minorenne e giocava ancora il Brasile. Il suo talento non è ancora sbocciato e non è riuscito a trovare spazio nella squadra di Xabi Alonso che ha dato il via libera al prestito per sei mesi in Ligue 1 nel club allenato da Paulo Fonseca.

Un'operazione secca, che non prevede nessuna opzione per poterlo acquistare a titolo definitivo e che è stata messa in atto per consentire al giocatore di giocare con più costanza nei mesi che lo porteranno ai Mondiali 2026. Endrick punta alla convocazione con il Brasile di Ancelotti e anche i Blancos lo supportano, come dimostrato dalla clausola inserita nel suo contratto che potrebbe costare diversi milioni ai francesi.

Endrick spera di trovare spazio al Lione per conquistare la fiducia di Ancelotti

La clausola imprescindibile per Endrick

Per giocare con il Brasile dovrà vivere una seconda metà di stagione ad alti livelli e il Lione si augura che il brasiliano sia pronto per mostrare il suo valore. Il Real Madrid crede ancora in lui e per questo lo ha lasciato andare via con un prestito secco, senza nessuna opzione di acquisto alla fine del campionato: i francesi pagheranno la metà del suo stipendio e lo rimanderanno a Madrid a giugno quando poi si tireranno le somme. Ma c'è una clausola che i Blancos hanno voluto inserire nel contratto che dimostra la volontà di investire ancora sul giocatore.

Secondo quanto riportato da The Athletic Endrick dovrà giocare almeno 25 partite da titolare, altrimenti il Lione pagherà una penale di risarcimento per essere venuto meno ai patti. Era una condizione implicita che è stata inserita formalmente: il brasiliano lascia la Spagna solo per giocare di più e conquistare la convocazione del Brasile, non per sedere su una panchina diversa. Il numero di partite potrebbe ridursi in base a come andranno Coppa di Lega ed Europa League, ma l'interno del Real Madrid è quello di vederlo in campo per la maggior parte del tempo, pena un cospicuo risarcimento per aver peso tempo e occasioni.