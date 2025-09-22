Il Real Madrid boicotta il Pallone d’Oro, ma Caroline Weir sarà a Parigi a titolo personale

Il Real Madrid non ha cambiato idea sul Pallone d'Oro e continua la sua battaglia con la manifestazione e con L'Equipe, che organizza l'evento. Un anno fa pareva che Vinicius sarebbe stato il vincitore, ma all'ultimo si capì che il premio sarebbe andato a Rodri. I blancos decisero di disertare. Anche quest'anno accadrà la stessa cosa. Ma a differenza dell'edizione precedente è stata concessa la possibilità ai calciatori del Real nominati di andare a Parigi a titolo personale, qualora volessero presenziare. Tutti i calciatori della squadra maschile hanno declinato, solo una calciatrice dei blancos a Parigi ci sarà e sarà l'unica rappresentante del Real. Il suo nome è Caroline Weir.

I candidati del Real Madrid ai premi 2025

Sette calciatori del Real Madrid in nomination. Tre candidati al Pallone d'Oro maschile (Mbappé, Bellingham e Vinicius), uno per quello femminile: la scozzese Caroline Weir. Mentre il belga Courtois è candidato al Trofeo Jascin, quello dedicato al miglior portiere. I giovani Huijsen e Linda Caicedo candidati ai premi Kopa, uno maschile e l'altra femminile. Il Real continua con la linea dura. Un anno fa in un messaggio passato alla storia il club scrisse: "Il Pallone d'Oro e la UEFA non rispettano Madrid; e Madrid non esiste dove non viene rispettata".

Un anno è passato ma si è rimasti a quel punto. Il Real ufficialmente non ci va, non volerà verso Parigi nemmeno il Buitre, Emilio Butragueno, una sorta di ministro degli esteri dei blancos, frequentatore dei sorteggi Uefa e degli eventi istituzionali. Il club però ha lasciato libertà di scelta ai propri tesserati e solo una dei sette nominati ha deciso di viaggiare alla volta della capitale transalpina: la scozzese Caroline Weir.

Chi è Caroline Weir, la calciatrice del Real Madrid

Nata il 20 giugno di trent'anni fa in Scozia, Weir ha vestito la maglia dell'Arsenal in gioventù, prima di passare al Liverpool e poi al Manchester City. Da tre anni è in forza al Real Madrid, con la quale sta disputando la quarta stagione. Sei trofei vinti in carriera. 88 partite con la nazionale della Scozia e tanti gol con il Real Madrid: 31 in 59 partite. Una media notevole, considerato un serio infortunio patito due anni fa al ginocchio.