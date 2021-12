Il PSG stellare comincia a tagliare i rami: a Natale arriva la prima cessione Trovare spazio nella rosa ipertrofica del PSG è impresa davvero difficile: c’è chi fa di tutto per andarsene, cessione a un passo.

A cura di Paolo Fiorenza

Il PSG arriva alle vacanze di Natale da campione d'inverno in Ligue 1, con un vantaggio abissale su Nizza e Marsiglia seconde: la pratica sembra già chiusa quando ancora manca metà campionato. La partita di Pochettino, Leonardo e Al-Khelaifi si giocherà evidentemente sulla Champions League, laddove la proprietà qatariota ha fatto all-in l'estate scorsa portando Leo Messi sotto la Tour Eiffel, oltre ai vari Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e Wjinaldum.

Una rosa ipertrofica, dove trovare spazio è molto difficile per chi non ha lo status di superstar. È il caso di Rafael Alcantara do Nascimento, che anche in Italia abbiamo imparato a conoscere come Rafinha, quando a inizio 2018 trascorse un semestre a Milano in maglia Inter. Il duttile centrocampista brasiliano quest'anno ha giocato pochissimo, scendendo in campo solo 5 volte per 220 minuti totali, ed a breve sarà lui il primo pezzo a lasciare in corso d'opera il progetto stellare degli sceicchi.

Rafinha con ogni probabilità giocherà nella Real Sociedad dal prossimo primo gennaio: la trattativa col PSG è ben avviata e la fiducia nel poter raggiungere un accordo è totale, al punto che il giocatore ha già salutato i compagni in spogliatoio. La volontà del brasiliano cresciuto nelle giovanili del Barcellona ha avuto un peso decisivo nell'operazione, che potrebbe essere conclusa prima di Natale in modo che Rafinha possa unirsi agli allenamenti nel centro sportivo di Zubieta la prossima settimana, per poter debuttare il 2 gennaio in casa dell'Alaves.

La Real Sociedad, allenata da Imanol Alguacil, è protagonista finora di un'ottima stagione nella Liga: il quinto posto a pari punti con l'Atletico Madrid, a sole 4 lunghezze dal Betis terzo, pone il club basco in piena corsa per la zona Champions League. Con un Rafinha in più, si potrà inseguire l'obiettivo con ancora più convinzione.