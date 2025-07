Il PSG mette in vendita 11 giocatori dopo il Mondiale per Club: chi sono gli esuberi di Luis Enrique

Il PSG è pronto a svendere tutto dopo aver perso la finale del Mondiale per Club. Tira aria di rivoluzione a Parigi dopo una stagione indimenticabile in cui è arrivata la prima storica Champions League, un trofeo che da solo basta a coronare il progetto di Luis Enrique: la sconfitta negli Stati Uniti contro il Chelsea è un passo falso doloroso ma che non compromette la crescita del club che adesso è pronto a tagliare tutti i rami secchi per rinforzare ancora di più il suo gruppo e far fronte a tutte le competizioni che lo attendono.

Secondo quanto riportato da Le Parisien sono 11 i giocatori messi sul mercato, fra prestiti e cessioni a titolo definitivo. Praticamente una squadra intera che Luis Campos ha messo in vendita per prepararsi al meglio alla prossima stagione. Nel mirino c'è la Supercoppa Europea da giocare contro il Tottenham a Udine il prossimo 13 agosto e una manciata di giorni dopo comincerà il campionato dove l'obiettivo sarà quello di difendere il titolo.

Chi sono i giocatori messi sul mercato dal PSG

Il Mondiale per Club è servito anche a rendere più chiare le idee sulla squadra e ad affinare le strategie da mettere in atto sul mercato. Luis Enrique ha scelto i suoi imprescindibili e anche i sostituti più importanti, ma per il resto tutto è in discussione e sul mercato sono finiti 11 giocatori. I primi ad andare via saranno quasi tutti quelli che hanno trascorso la stagione in prestito: saluteranno sicuramente Skriniar, Mukiele, Soler, Asensio e Kolo Muani che hanno qualche ammiratore in giro per l'Europa.

Poi ci sono quelli che invece hanno giocato poco e niente nel corso dell'esperienza negli Stati Uniti come Gabriel Moscardo, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Kang-in Lee e Gonçalo Ramos, considerati tutti esuberi dall'allenatore e anche da Campos. Bisognerà trovare loro una squadra al più presto per pianificare anche gli acquisti mirati per rinforzare ogni reparto, con Ilya Zabarnyi del Bournemouth che resta sempre l'obiettivo numero uno di questa sessione di mercato.